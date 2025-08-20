Оккупанты повредили транспортное предприятие в Павлограде, бушевал пожар

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Российские захватчики атаковали город Павлоград, в результате чего вспыхнул пожар и было повреждено транспортное предприятие.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Вечером (19 августа – ред.) враг атаковал Павлоград беспилотниками. Возник пожар. Есть повреждения на территории транспортного предприятия".

Реклама:

Детали: По словам Лысака, обошлось без жертв и раненых.

Никопольский район захватчики атаковали FPV-дронами и артиллерией. Повреждены многоэтажка, 2 частных дома – там бушевали пожары, также разбито пожарное авто.

"БпЛА агрессора попал по Брагиновской общине Синельниковского района. Повреждены 3 частных дома. Никто не пострадал", – отметил Лысак.

РЕКЛАМА:

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

По его словам, защитники неба уничтожили над областью 4 вражеских беспилотника.

Предыстория: