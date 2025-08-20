Усі розділи
Нацгвардійці показали, як оператори дронів нищать штурмовиків росіян на Покровському напрямку

Станіслав ПогоріловСереда, 20 серпня 2025, 10:56
фото: скриншот з відео

Національна гвардія поділилася кадрами знищення операторами дронів російських штурмовиків, які намагалися на автотраспорті просунутись на Покровському напрямку.

Джерело: Нацгвардія у соцмережі Х

Деталі: Зазначається, що оператори дронів бригади Нацгвардії "Рубіж" вдарили по штурмовиках окупантів, які намагалися підібратися до позицій оборонців.

"На відео масовий перехід у потойбіччя чергової групи російських штурмовиків", - прокоментували у Нацгвардії.

Нагадаємо: Минулої доби на Покровському напрямку захисники зупинили 50 штурмів агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Промінь, Гродівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Новоукраїнка.

Нацгвардіяросійсько-українська війна
