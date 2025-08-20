Нацгвардійці показали, як оператори дронів нищать штурмовиків росіян на Покровському напрямку

Національна гвардія поділилася кадрами знищення операторами дронів російських штурмовиків, які намагалися на автотраспорті просунутись на Покровському напрямку.

Джерело: Нацгвардія у соцмережі Х

Деталі: Зазначається, що оператори дронів бригади Нацгвардії "Рубіж" вдарили по штурмовиках окупантів, які намагалися підібратися до позицій оборонців.

"На відео масовий перехід у потойбіччя чергової групи російських штурмовиків", - прокоментували у Нацгвардії.

Груповий перехід в потойбіччя групи російських штурмовиків – сьогодні кращого ви вже не побачите!🤩 pic.twitter.com/ADQtev66QD — НГУ (@ng_ukraine) August 20, 2025

Нагадаємо: Минулої доби на Покровському напрямку захисники зупинили 50 штурмів агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Промінь, Гродівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Новоукраїнка.