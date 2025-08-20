Нацгвардейцы показали, как операторы дронов уничтожают штурмовики россиян на Покровском направлении

Национальная гвардия поделилась кадрами уничтожения операторами дронов российских штурмовиков, которые пытались на автотранспорте продвинуться на Покровском направлении.

Источник: Нацгвардия в соцсети Х

Детали: Отмечается, что операторы дронов бригады Нацгвардии "Рубеж" нанесли удар по штурмовикам оккупантов, которые пытались подобраться к позициям защитников.

"На видео массовый переход в мир иной очередной группы российских штурмовиков", - прокомментировали в Нацгвардии.

Груповий перехід в потойбіччя групи російських штурмовиків – сьогодні кращого ви вже не побачите!🤩 pic.twitter.com/ADQtev66QD — НГУ (@ng_ukraine) August 20, 2025

Напомним: За прошедшие сутки на Покровском направлении защитники остановили 50 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Никаноровка, Новоэкономичное, Червоный Лиман, Родинское, Проминь, Гродовка, Лисовка, Зверовое, Удачное, Новониколаевка, Ореховое и Новоукраинка.