ССО показали, як підірвали авто з російським генералом на Курщині

Валентина РоманенкоСереда, 20 серпня 2025, 12:28
ССО показали, як підірвали авто з російським генералом на Курщині
скриншот

Сили спеціальних операцій розповіли і показали, як зазнав важких поранень генерал-лейтенант збройних сил Росії Еседулла Абачев.

Джерело: пресслужба ССО ЗСУ

Деталі: Вогневе ураження автівки заступника командувача угруповання військ "Сєвєр" ЗС РФ провів підрозділ UA_REG TEAM Сил спеціальних операцій. Це відбулося у ніч на 17 серпня за 5 кілометрів від міста Рильськ, Курської області.

За наявною інформацією, внаслідок поранення генералу ворожої армії ампутували руку та ногу. Його терміново доставили літаком до Москви.

Спецпризначенці нагадують, що 2023 року українська прокуратура передала до суду обвинувачення щодо Абачева. З початком повномасштабного російського вторгнення Абачев керував так званим "2-м армійським корпусом народної міліції ЛНР". Він безпосередньо віддавав накази бомбити та знищувати населені пункти Луганщини.

Що передувало: Головне управління розвідки МОУ повідомило, що в ніч з 16 на 17 серпня українські підрозділи завдали вогневого ураження по колоні противника на трасі Рильськ – Хомутовка у Курській області РФ, генерал-лейтенант Еседулла Абачев зазнав серйозних поранень.

РосіявійнаССО
