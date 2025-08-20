Все разделы
ССО показали, как взорвали автомобиль с российским генералом на Курщине

Валентина РоманенкоСреда, 20 августа 2025, 12:28
ССО показали, как взорвали автомобиль с российским генералом на Курщине
скриншот

Силы специальных операций рассказали и показали, как получил тяжелые ранения генерал-лейтенант вооруженных сил России Эседулла Абачев.

Источник: пресс-служба ССО ВСУ

Детали: Огневое поражение автомобиля заместителя командующего группировкой войск "Север" ВС РФ провело подразделение UA_REG TEAM Сил специальных операций. Это произошло в ночь на 17 августа в 5 километрах от города Рыльск Курской области.

По имеющейся информации, в результате ранения генералу вражеской армии ампутировали руку и ногу. Он был срочно доставлен самолетом в Москву.

Спецназовцы напоминают, что в 2023 году украинская прокуратура передала в суд обвинение в отношении Абачева. С началом полномасштабного российского вторжения Абачев руководил так называемым "2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР". Он непосредственно отдавал приказы бомбить и уничтожать населенные пункты Луганщины.

Что предшествовало: Главное управление разведки МОУ сообщило, что в ночь с 16 на 17 августа украинские подразделения нанесли огневое поражение по колонне противника на трассе Рыльск – Хомутовка в Курской области РФ, генерал-лейтенант Эседулла Абачев получил серьезные ранения.

РосcиявойнаССО
