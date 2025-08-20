Усі розділи
Румунія піднімала в повітря винищувачі Typhoon через нічний удар РФ по Україні

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловСереда, 20 серпня 2025, 14:09
Румунія піднімала в повітря винищувачі Typhoon через нічний удар РФ по Україні
фото: Getty images

Міністерство національної оборони Румунії заявило, що в ніч проти 20 серпня Румунія підіймала у повітря винищувачі для моніторингу ситуації у зв'язку з атакою російських безпілотників по регіонах Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міноборони Румунії

Деталі: Як повідомило оборонне відомство країни, у повітря були підняті два винищувачі Typhoon ВПС Німеччини для моніторингу ситуації у зв'язку з черговою атакою російських безпілотників по Україні.

У заяві зазначили, що два літаки моніторили повітряний простір в прикордонній зоні з Україною, на півночі повіту Тулча після того, як система повітряного спостереження Міноборони Румунії виявила групи безпілотних літальних апаратів, запущених Росією, які атакували українські порти на Дунаї.

"Під час виконання місії не було виявлено вторгнення будь-яких повітряних суден у національний повітряний простір. Літаки повернулися на авіабазу і благополучно приземлилися о 01:10", – додали у заяві.

Що було раніше:

  • У ніч проти 20 серпня Росія вдарила по українських регіонах 93 ударними БпЛА. Внаслідок цієї атаки в Ізмаїльському районі Одеської області була пошкоджена припортова інфраструктура, виникла пожежа, одна людина постраждала. 
  • За роки повномасштабної війни уламки БпЛА, якими Росія атакує цілі на півдні України, неодноразово падали у прикордонних районах Молдови та Румунії, а іноді дрони залітали і вглиб території. 
  • Після перших таких випадків на румунському березі Дунаю почали оголошувати повітряну тривогу. 
  • Востаннє Румунія підіймала винищувачі через атаку Росії по українських регіонах у ніч проти 6 серпня.

