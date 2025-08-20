Румунія піднімала в повітря винищувачі Typhoon через нічний удар РФ по Україні

Міністерство національної оборони Румунії заявило, що в ніч проти 20 серпня Румунія підіймала у повітря винищувачі для моніторингу ситуації у зв'язку з атакою російських безпілотників по регіонах Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міноборони Румунії

Деталі: Як повідомило оборонне відомство країни, у повітря були підняті два винищувачі Typhoon ВПС Німеччини для моніторингу ситуації у зв'язку з черговою атакою російських безпілотників по Україні.

Реклама:

У заяві зазначили, що два літаки моніторили повітряний простір в прикордонній зоні з Україною, на півночі повіту Тулча після того, як система повітряного спостереження Міноборони Румунії виявила групи безпілотних літальних апаратів, запущених Росією, які атакували українські порти на Дунаї.

"Під час виконання місії не було виявлено вторгнення будь-яких повітряних суден у національний повітряний простір. Літаки повернулися на авіабазу і благополучно приземлилися о 01:10", – додали у заяві.

Що було раніше:

РЕКЛАМА: