Румыния поднимала в воздух истребители Typhoon из-за ночного ударов РФ по Украине

Министерство национальной обороны Румынии заявило, что в ночь против 20 августа Румыния поднимала в воздух истребители для мониторинга ситуации в связи с атакой российских беспилотников по регионам Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Румынии

Детали: Как сообщило оборонное ведомство страны, в воздух были подняты два истребителя Typhoon ВВС Германии для мониторинга ситуации в связи с очередной атакой российских беспилотников по Украине.

В заявлении отметили, что два самолета мониторили воздушное пространство в пограничной зоне с Украиной, на севере уезда Тулча после того, как система воздушного наблюдения Минобороны Румынии обнаружила группы беспилотных летательных аппаратов, запущенных Россией, которые атаковали украинские порты на Дунае.

"Во время выполнения миссии не было обнаружено вторжения каких-либо воздушных судов в национальное воздушное пространство. Самолеты вернулись на авиабазу и благополучно приземлились в 01:10", – добавили в заявлении.

