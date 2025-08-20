Усі розділи
Лавров: Гарантії безпеки України, крім РФ, мають забезпечувати США, Велика Британія, Франція і Китай

Валентина РоманенкоСереда, 20 серпня 2025, 14:14
Лавров: Гарантії безпеки України, крім РФ, мають забезпечувати США, Велика Британія, Франція і Китай
Глава МЗС РФ Сергій Лавров. Фото РБК

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія згодна з тим, що гарантії безпеки України повинні на рівній основі забезпечувати США, Велика Британія, Франція і Китай.

Джерело: Лавров, якого цитує пропагандистське видання РФ "РИА "Новости"

Деталі: На думку глави зовнішньополітичного відомства, Росія також мала б забезпечувати ці гарантії.

"Більш того, обговорювати будь-які питання без участі Москви – недоцільно", – цитує видання Лаврова.

Передісторія:

Росіяпереговоривійна
