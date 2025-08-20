Лавров: Гарантії безпеки України, крім РФ, мають забезпечувати США, Велика Британія, Франція і Китай
Середа, 20 серпня 2025, 14:14
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія згодна з тим, що гарантії безпеки України повинні на рівній основі забезпечувати США, Велика Британія, Франція і Китай.
Джерело: Лавров, якого цитує пропагандистське видання РФ "РИА "Новости"
Деталі: На думку глави зовнішньополітичного відомства, Росія також мала б забезпечувати ці гарантії.
"Більш того, обговорювати будь-які питання без участі Москви – недоцільно", – цитує видання Лаврова.
Передісторія:
- Американський президент Дональд Трамп вважає, що потенційне розміщення військ європейських країн-членів НАТО в Україні не стане "проблемою" для лідера Кремля Володимира Путіна.
- Трамп також сказав, що він як президент не санкціонує відправку американських військ до України.
- Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер вважають, що найважливішим результатом переговорів у Білому домі була готовність США працювати над гарантіями безпеки для України.
- Державний секретар США Марко Рубіо очолить робочу групу з радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.