Лавров: Гарантії безпеки України, крім РФ, мають забезпечувати США, Велика Британія, Франція і Китай

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія згодна з тим, що гарантії безпеки України повинні на рівній основі забезпечувати США, Велика Британія, Франція і Китай.

Джерело: Лавров, якого цитує пропагандистське видання РФ "РИА "Новости"

Деталі: На думку глави зовнішньополітичного відомства, Росія також мала б забезпечувати ці гарантії.

"Більш того, обговорювати будь-які питання без участі Москви – недоцільно", – цитує видання Лаврова.

