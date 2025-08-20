Лавров: Гарантии безопасности Украины должны обеспечивать РФ, США, Британия, Франция и Китай
Среда, 20 августа 2025, 14:14
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, Россия согласна с тем, что гарантии безопасности Украины должны на равной основе обеспечивать США, Великобритания, Франция и Китай.
Источник: Лавров, которого цитирует пропагандистское издание РФ "РИА "Новости"
Детали: По мнению главы внешнеполитического ведомства, Россия также должна была бы обеспечивать эти гарантии.
"Более того, обсуждать какие-либо вопросы без участия Москвы – нецелесообразно", – цитирует издание Лаврова.
Предыстория:
- Американский президент Дональд Трамп предполагает, что потенциальное размещение войск европейских стран-членов НАТО в Украине не станет "проблемой" для лидера Кремля Владимира Путина.
- Трамп также сказал, что он как президент не санкционирует отправку американских войск в Украину.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер считают, что важнейшим результатом переговоров в Белом доме была готовность США работать над гарантиями безопасности для Украины.
- Государственный секретарь США Марко Рубио возглавит рабочую группу из советников по национальной безопасности и представителей НАТО, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины.