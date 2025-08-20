Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лавров: Гарантии безопасности Украины должны обеспечивать РФ, США, Британия, Франция и Китай

Валентина РоманенкоСреда, 20 августа 2025, 14:14
Лавров: Гарантии безопасности Украины должны обеспечивать РФ, США, Британия, Франция и Китай
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото РБК

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, Россия согласна с тем, что гарантии безопасности Украины должны на равной основе обеспечивать США, Великобритания, Франция и Китай.

Источник: Лавров, которого цитирует пропагандистское издание РФ "РИА "Новости"

Детали: По мнению главы внешнеполитического ведомства, Россия также должна была бы обеспечивать эти гарантии.

Реклама:

"Более того, обсуждать какие-либо вопросы без участия Москвы – нецелесообразно", – цитирует издание Лаврова.

Предыстория:

Росcияпереговорывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Рада приняла изменения в госбюджет и забрала 8 миллиардов гривен у Киева
УПЦ МП призывают откреститься от РПЦ: иначе – иск о прекращении митрополии
Туск против переговоров Зеленского и Путина в Венгрии, потому что был уже Будапештский меморандум
видеоССО показали, как взорвали автомобиль с российским генералом на Курщине
Герман Сметанин вновь возглавил "УкрОборонПром"
Израиль в ближайшие дни призовет 60 000 резервистов перед наступлением на город Газа
Все новости...
Росcия
Великобритания и ЕС готовят санкции против России на случай отказа Путина от переговоров – СМИ
УПЦ МП призывают откреститься от РПЦ: иначе – иск о прекращении митрополии
ССО показали, как взорвали автомобиль с российским генералом на Курщине
Последние новости
15:59
Трамп приказал покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет: усложнит жизнь мигрантам
15:59
В поле в Люблинском воеводстве упал военный дрон – польские следователи
15:54
киберспортКоманда Зинченко сменила украинский состав на международный
15:46
Трамп собирался закрыть TikTok, а теперь Белый дом запустил там официальный аккаунт
15:34
Рада приняла изменения в госбюджет и забрала 8 миллиардов гривен у Киева
15:22
Североатлантический совет во главе с Рютте обсудил процесс мирного урегулирования в Украине
14:58
В Instagram из-за рекламы казино заблокировали 7 аккаунтов, среди которых известная блогерша-миллионерша
14:57
Гутцайт: Надеюсь, украинские спортсмены завоюют более 40 лицензий на зимнюю Олимпиаду-2026
14:32
У "Резерв+" появилась возможность заплатить штраф за еще одно нарушение
14:14
Лавров: Гарантии безопасности Украины должны обеспечивать РФ, США, Британия, Франция и Китай
Все новости...
Реклама:
Реклама: