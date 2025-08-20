Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, Россия согласна с тем, что гарантии безопасности Украины должны на равной основе обеспечивать США, Великобритания, Франция и Китай.

Источник: Лавров, которого цитирует пропагандистское издание РФ "РИА "Новости"

Детали: По мнению главы внешнеполитического ведомства, Россия также должна была бы обеспечивать эти гарантии.

"Более того, обсуждать какие-либо вопросы без участия Москвы – нецелесообразно", – цитирует издание Лаврова.

