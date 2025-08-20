Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЦПД: Росіяни поширюють абсурдний фейк про "1,7 млн загиблих і зниклих бійців ЗСУ"

Валентина РоманенкоСереда, 20 серпня 2025, 16:19
ЦПД: Росіяни поширюють абсурдний фейк про 1,7 млн загиблих і зниклих бійців ЗСУ
Фото: Getty Images

Інформація про нібито "1,7 мільйона загиблих та зниклих українських військових" за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну є фейком російської пропаганди.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО

Дослівно: "Підконтрольні Кремлю пропагандистські ресурси поширюють заяви, нібито російські хакери зламали базу даних Генштабу ЗСУ й отримали інформацію про "1,7 мільйона загиблих та зниклих українських військових" за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Реклама:
 

Насправді це абсолютно абсурдний фейк, оскільки Україна за роки незалежності ніколи не мала регулярної армії у 1,7 млн осіб. Станом на січень 2025 року, зі слів президента України Володимира Зеленського, чисельність української армії становила 880 тисяч осіб.

Також президент України повідомляв, що втрати російських військовослужбовців втричі перевищують втрати українських воїнів".

Деталі: У ЦПД також нагадали, що, згідно з даними Генштабу, станом на 20 серпня 2025 росіяни з 24.02.2022 року втратили 1 072 700 осіб вбитими та пораненими.

дезінформаціяпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Рада ухвалила зміни до держбюджету і забрала 8 мільярдів гривень у Києва
УПЦ МП закликають відхреститися від РПЦ: інакше – позов про припинення митрополії
Туск проти переговорів Зеленського і Путіна в Угорщині, бо був вже Будапештський меморандум
відеоССО показали, як підірвали авто з російським генералом на Курщині
Герман Сметанін знову очолив "УкрОборонПром"
Ізраїль в найближчі дні призве 60 000 резервістів перед наступом на місто Газа
Усі новини...
дезінформація
У Молдові попередили про фейкове відео з відстрілом "російських солдатів"
РФ продовжує вкиди для дискредитації процесу обміну полоненими: ЦПД спростував "відмову України"
Активізація "Матрьошки": у Молдові попередили, що РФ спробує вплинути на виборців по всій Європі
Останні новини
17:06
фотоРФ накрила Костянтинівку вогнем "Смерча": влучили по будинках і ринку, є вбиті і поранені
17:03
У США затримали екстренера відомої академії гімнастики: його підозрюють у розбещенні вихованок
16:54
"Автострада" Шкіля отримає родовище на Вінниччині
16:50
Зірковий нідерландський велогонщик Ван дер Пул пропустить чемпіонат світу-2025
16:44
Ексміністр культури Точицький повернувся на посаду посла України при Раді Європи
16:37
Сирський: Росія посилює тиск на півночі Донеччини
16:36
В Україні затвердили перший національний протокол лікування раку щитовидки
16:26
Bolt просить КМДА дозволити людям пересуватися Києвом вночі
16:19
ЦПД: Росіяни поширюють абсурдний фейк про "1,7 млн загиблих і зниклих бійців ЗСУ"
16:09
"Слова не були схожі на її": у США дівчина написала передсмертну записку за допомогою ChatGPT
Усі новини...
Реклама:
Реклама: