ЦПД: Росіяни поширюють абсурдний фейк про "1,7 млн загиблих і зниклих бійців ЗСУ"

Інформація про нібито "1,7 мільйона загиблих та зниклих українських військових" за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну є фейком російської пропаганди.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО

Дослівно: "Підконтрольні Кремлю пропагандистські ресурси поширюють заяви, нібито російські хакери зламали базу даних Генштабу ЗСУ й отримали інформацію про "1,7 мільйона загиблих та зниклих українських військових" за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Насправді це абсолютно абсурдний фейк, оскільки Україна за роки незалежності ніколи не мала регулярної армії у 1,7 млн осіб. Станом на січень 2025 року, зі слів президента України Володимира Зеленського, чисельність української армії становила 880 тисяч осіб.

Також президент України повідомляв, що втрати російських військовослужбовців втричі перевищують втрати українських воїнів".

Деталі: У ЦПД також нагадали, що, згідно з даними Генштабу, станом на 20 серпня 2025 росіяни з 24.02.2022 року втратили 1 072 700 осіб вбитими та пораненими.