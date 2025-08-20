Все разделы
ЦПД: Россияне распространяют абсурдный фейк о "1,7 млн погибших и пропавших бойцов ВСУ"

Валентина РоманенкоСреда, 20 августа 2025, 16:19
ЦПД: Россияне распространяют абсурдный фейк о 1,7 млн погибших и пропавших бойцов ВСУ
Фото: Getty Images

Информация о якобы "1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных" за время полномасштабного вторжения России в Украину является фейком российской пропаганды.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО

Дословно: "Подконтрольные Кремлю пропагандистские ресурсы распространяют заявления, якобы российские хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и получили информацию о "1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных" за время полномасштабного вторжения России в Украину.

На самом деле это абсолютно абсурдный фейк, поскольку Украина за годы независимости никогда не имела регулярной армии в 1,7 млн человек. По состоянию на январь 2025 года, по словам президента Украины Владимира Зеленского, численность украинской армии составляла 880 тысяч человек.

Также президент Украины сообщал, что потери российских военнослужащих втрое превышают потери украинских воинов".

Детали: В ЦПД также напомнили, что, согласно данным Генштаба, по состоянию на 20 августа 2025 года россияне с 24.02.2022 года потеряли 1 072 700 человек убитыми и ранеными.

дезинформацияпропаганда
