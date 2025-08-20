Сирський: Росія посилює тиск на півночі Донеччини

Російські війська почали більше тиснути на півночі Донеччини, на Лиманському напрямку.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у соцмережах

Деталі: Головнокомандувач відвідав підрозділи, які виконують бойові завдання в Донецькій області.

Він розповів, що найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Пряма мова: "Наші підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил росіян, стримують їхні штурми та подекуди проводять активні дії у відповідь".

Більше деталей: Сирський каже, що "плідно поспілкувався" з командирами бригад і корпусів і на основі їхніх доповідей про потреби й проблеми ухвалив необхідні рішення для "посилення стійкості оборони".

Пряма мова: "Ми відстоюємо та звільняємо українську територію. Підрозділи на Донеччині отримують для цього всебічну допомогу та підсилення".

Що передувало: Минулої доби на фронті відбулося 175 бойових зіткнень, найактивніше російські загарбники атакували Покровський, Лиманський та Новопавлівський напрямки, де було відбито загалом 111 атак ворога.