Сырский: Россия усиливает давление на севере Донецкой области

Российские войска начали больше давить на севере Донецкой области, на Лиманском направлении.

Источник: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в соцсетях

Детали: Главнокомандующий посетил подразделения, выполняющие боевые задачи в Донецкой области.

Он рассказал, что самыми горячими направлениями остаются Покровское, Добропольское и Новопавловское.

Прямая речь: "Наши подразделения ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил россиян, сдерживают их штурмы и местами проводят активные ответные действия".

Больше деталей: Сырский говорит, что "плодотворно пообщался" с командирами бригад и корпусов и на основе их докладов о потребностях и проблемах принял необходимые решения для "усиления устойчивости обороны".

Прямая речь: "Мы отстаиваем и освобождаем украинскую территорию. Подразделения в Донецкой области получают для этого всестороннюю помощь и подкрепление".

Что предшествовало: За прошедшие сутки на фронте произошло 175 боевых столкновений, наиболее активно российские захватчики атаковали Покровское, Лиманское и Новопавловское направления, где было отбито в общей сложности 111 атак врага.