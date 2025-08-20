У Костянтинівці досі залишаються понад 6,8 тисячі людей

У прифронтовій Костянтинівці на Донеччині перебуває близько 6800 людей, попри регулярні обстріли міста.

Джерело: очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону

Деталі: За його словами, лише 19 серпня російські війська скинули на місто 10 авіабомб, не враховуючи атак FPV-дронами та артилерійських обстрілів.

Пряма мова: "Попри це, у місті досі залишаються близько 6800 людей. Ми продовжуємо наголошувати, що їм необхідно евакуюватися".

