У Костянтинівці досі залишаються понад 6,8 тисячі людей
Середа, 20 серпня 2025, 19:28
У прифронтовій Костянтинівці на Донеччині перебуває близько 6800 людей, попри регулярні обстріли міста.
Джерело: очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону
Деталі: За його словами, лише 19 серпня російські війська скинули на місто 10 авіабомб, не враховуючи атак FPV-дронами та артилерійських обстрілів.
Реклама:
Пряма мова: "Попри це, у місті досі залишаються близько 6800 людей. Ми продовжуємо наголошувати, що їм необхідно евакуюватися".
Нагадаємо:
- 20 серпня російські окупаційні війська обстріляли прифронтову Костянтинівку на Донеччині: загинули троє мирних мешканців, ще четверо дістали поранення.