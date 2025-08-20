В Константиновке до сих пор остаются более 6,8 тысячи человек

В прифронтовой Константиновке Донецкой области находится около 6800 человек, несмотря на регулярные обстрелы города.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона

Детали: По его словам, только 19 августа российские войска сбросили на город 10 авиабомб, не считая атак FPV-дронами и артиллерийских обстрелов.

Прямая речь: "Несмотря на это, в городе до сих пор остаются около 6800 человек. Мы продолжаем подчеркивать, что им необходимо эвакуироваться".

