В Константиновке до сих пор остаются более 6,8 тысячи человек

Анастасия ПроцСреда, 20 августа 2025, 19:28
Константиновка, апрель 2025 года. Иллюстративное фото: Getty Images

В прифронтовой Константиновке Донецкой области находится около 6800 человек, несмотря на регулярные обстрелы города.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона

Детали: По его словам, только 19 августа российские войска сбросили на город 10 авиабомб, не считая атак FPV-дронами и артиллерийских обстрелов.

Прямая речь: "Несмотря на это, в городе до сих пор остаются около 6800 человек. Мы продолжаем подчеркивать, что им необходимо эвакуироваться".

Напомним:

Донецкая область
