В Константиновке до сих пор остаются более 6,8 тысячи человек
Среда, 20 августа 2025, 19:28
В прифронтовой Константиновке Донецкой области находится около 6800 человек, несмотря на регулярные обстрелы города.
Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона
Детали: По его словам, только 19 августа российские войска сбросили на город 10 авиабомб, не считая атак FPV-дронами и артиллерийских обстрелов.
Прямая речь: "Несмотря на это, в городе до сих пор остаются около 6800 человек. Мы продолжаем подчеркивать, что им необходимо эвакуироваться".
- 20 августа российские оккупационные войска обстреляли прифронтовую Константиновку в Донецкой области: погибли трое мирных жителей, еще четверо получили ранения.