Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог просунувся біля 5 населених пунктів – DeepState

Альона Мазуренко Четвер, 21 серпня 2025, 00:58
Ворог просунувся біля 5 населених пунктів – DeepState
DeepState

Проєкт DeepState у ніч проти 21 серпня оновив мапу, повідомивши про просування росіян біля 5 населених пунктів на лінії фронту.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог просунувся поблизу Торського, Філії, Запорізького, Маліївки та Вільного Поля".

Реклама:

Нагадаємо: 

  • В ніч на 13 серпня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських окупаційних військ у кількох населених пунктах на Донеччині, водночас українські захисники відкинули ворога в Запорізькій області.

Донецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Кличко: У столиці працюють сили ППО
фотоРФ накрила Костянтинівку вогнем "Смерча": влучили по будинках і ринку, є вбиті і поранені
Рада ухвалила зміни до держбюджету і забрала 8 мільярдів гривень у Києва
УПЦ МП закликають відхреститися від РПЦ: інакше – позов про припинення митрополії
Туск проти переговорів Зеленського і Путіна в Угорщині, бо був вже Будапештський меморандум
відеоССО показали, як підірвали авто з російським генералом на Курщині
Усі новини...
Донецька область
У Костянтинівці досі залишаються понад 6,8 тисячі людей
РФ накрила Костянтинівку вогнем "Смерча": влучили по будинках і ринку, є вбиті і поранені
Сирський: Росія посилює тиск на півночі Донеччини
Останні новини
04:05
Трампа закликають розгорнути американські винищувачі в Румунії для захисту України – The Times
03:31
Пентагон заявляє, що США відіграватимуть мінімальну роль у гарантіях безпеки України – Politico
02:54
В РФ злетів Міг-31К, окупанти атакують ракетами
00:58
Ворог просунувся біля 5 населених пунктів – DeepState
00:35
Армія Ізраїлю розпочала вторгнення в Газу – ЗМІ
23:56
Новини 20 серпня: наслідки атаки на Одещину, зміни до держбюджету
23:51
Визначився склад України на жіночий чемпіонат світу з волейболу
23:41
У Росії заявили про неприйнятність військ НАТО в Україні, хоча Трамп думає інакше
23:38
Кличко: У столиці працюють сили ППО
23:24
Німеччина сподівається на більшу участь Китаю в мирному процесі щодо України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: