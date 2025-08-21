Ворог просунувся біля 5 населених пунктів – DeepState
Четвер, 21 серпня 2025, 00:58
Проєкт DeepState у ніч проти 21 серпня оновив мапу, повідомивши про просування росіян біля 5 населених пунктів на лінії фронту.
Джерело: DeepState
Дослівно: "Ворог просунувся поблизу Торського, Філії, Запорізького, Маліївки та Вільного Поля".
Нагадаємо:
- В ніч на 13 серпня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських окупаційних військ у кількох населених пунктах на Донеччині, водночас українські захисники відкинули ворога в Запорізькій області.