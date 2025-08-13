DeepState: Російські війська продовжують просуватися на Донеччині

В ніч на 13 серпня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських окупаційних військ у кількох населених пунктах на Донеччині, водночас українські захисники відкинули ворога в Запорізькій області.

Джерело: DeepState

Деталі: За даними DeepState, російські окупаційні підрозділи просунулися у Никанорівці, Щербинівці та поблизу Петрівки на Донеччині.

Реклама:

Водночас аналітики повідомили, що українські штурмовики успішно зачистили околиці населеного пункту Степногірськ у Запорізькій області від сил противника.

Передісторія: