DeepState: Російські війська продовжують просуватися на Донеччині
Середа, 13 серпня 2025, 05:48
В ніч на 13 серпня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських окупаційних військ у кількох населених пунктах на Донеччині, водночас українські захисники відкинули ворога в Запорізькій області.
Джерело: DeepState
Деталі: За даними DeepState, російські окупаційні підрозділи просунулися у Никанорівці, Щербинівці та поблизу Петрівки на Донеччині.
Реклама:
Водночас аналітики повідомили, що українські штурмовики успішно зачистили околиці населеного пункту Степногірськ у Запорізькій області від сил противника.
Передісторія:
- Аналітики DeepState 11 серпня повідомили, що російські війська за останні дні активізували просування на напрямку Добропілля, зокрема намагаються закріпитися поблизу траси Добропілля – Краматорськ. Також на мапах вони відобразили це просування двома "клинами" поблизу Добропілля.
- У Генштабі ЗСУ запевняють, що Сили оборони України вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування противника на Добропільському та Покровському напрямках.
- 1-й корпус НГУ "Азов" заявив, що зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку. За даними УП, йдеться про ділянку в напрямку Добропілля та дороги Добропілля-Краматорськ.