DeepState: Російські війська продовжують просуватися на Донеччині

Іван Д'яконовСереда, 13 серпня 2025, 05:48
Мапа: DeepState

В ніч на 13 серпня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських окупаційних військ у кількох населених пунктах на Донеччині, водночас українські захисники відкинули ворога в Запорізькій області.

Джерело: DeepState

Деталі: За даними DeepState, російські окупаційні підрозділи просунулися у Никанорівці, Щербинівці та поблизу Петрівки на Донеччині.

Водночас аналітики повідомили, що українські штурмовики успішно зачистили околиці населеного пункту Степногірськ у Запорізькій області від сил противника.

Передісторія:

  • Аналітики DeepState 11 серпня повідомили, що російські війська за останні дні активізували просування на напрямку Добропілля, зокрема намагаються закріпитися поблизу траси Добропілля – Краматорськ. Також на мапах вони відобразили це просування двома "клинами" поблизу Добропілля. 
  • У Генштабі ЗСУ запевняють, що Сили оборони України вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування противника на Добропільському та Покровському напрямках.
  • 1-й корпус НГУ "Азов" заявив, що зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку. За даними УП, йдеться про ділянку в напрямку Добропілля та дороги Добропілля-Краматорськ. 

окупаціяДонецька областьЗапорізька областьросійсько-українська війна
