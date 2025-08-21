Враг продвинулся около 5 населенных пунктов – DeepState
Четверг, 21 августа 2025, 00:58
Проект DeepState в ночь на 21 августа обновил карту, сообщив о продвижении россиян около 5 населенных пунктов на линии фронта.
Источник: DeepState
Дословно: "Враг продвинулся вблизи Торского, Филиала, Запорожского, Малиевки и Свободного Поля".
- В ночь на 13 августа аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск в нескольких населенных пунктах Донецкой области, в то же время украинские защитники отвергли врага в Запорожской области.