Russians advance near 5 settlements – DeepState

Alona MazurenkoThursday, 21 August 2025, 00:58
The territories in green are controlled by Ukraine; those in red are occupied by Russia. Map: DeepState

DeepState, a Ukrainian group of military analysts, reported on the night of 20-21 August that Russian forces had advanced near five settlements along the line of contact.

Source: DeepState

Quote: "The enemy has advanced near Torske, Filiia, Zaporizke, Maliivka and Vilne Pole."

Background: On the night of 12-13 August, DeepState reported that Russian forces had advanced in several settlements in Donetsk Oblast, while Ukrainian defenders had pushed the Russians back in Zaporizhzhia Oblast.

