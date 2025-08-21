Russians advance near 5 settlements – DeepState
Thursday, 21 August 2025, 00:58
DeepState, a Ukrainian group of military analysts, reported on the night of 20-21 August that Russian forces had advanced near five settlements along the line of contact.
Source: DeepState
Quote: "The enemy has advanced near Torske, Filiia, Zaporizke, Maliivka and Vilne Pole."
Advertisement:
Background: On the night of 12-13 August, DeepState reported that Russian forces had advanced in several settlements in Donetsk Oblast, while Ukrainian defenders had pushed the Russians back in Zaporizhzhia Oblast.
Support Ukrainska Pravda on Patreon!