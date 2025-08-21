Усі розділи
Пентагон заявляє, що США відіграватимуть мінімальну роль у гарантіях безпеки України – Politico

Альона Мазуренко Четвер, 21 серпня 2025, 03:31
фото: Getty Images

Високопоставлений політичний чиновник Пентагону заявив невеликій групі союзників, що США планують відігравати мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки України, тому Європі доведеться взяти на себе більшу відповідальність.

Джерело: Politico

Деталі: Про це заявив заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі, у відповідь на запитання європейських військових лідерів на зустрічі під керівництвом голови Об'єднаного комітету начальників штабів.

Неназваний європейський чиновник розповів, що керівники оборонних відомств Великої Британії, Франції, Німеччини та Фінляндії наполягали на тому, щоб американська сторона розкрила, що вона надасть у військах та повітряних силах, щоб допомогти Україні підтримувати мирну угоду з Росією.

За словами шести анонімних американських та європейських чиновників, зустріч та ще одна поспіхом організована зустріч лідерів НАТО в середу викликали занепокоєння союзників щодо того, що президент США Дональд Трамп покладатиметься у цьому питання на Європу.

Наразі європейські союзники дещо розгублені через суперечливі заяви Трампа. Зокрема, щодо нерозміщення військ США в Україні.

Передісторія:

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може надати авіаційну підтримку Україні в межах потенційної мирної угоди з Росією.
  • 18 серпня президент США Дональд Трамп після розмови з главою Кремля Володимиром Путіним, оголосив, що починає готувати зустріч між лідерами України та Росії.
  • Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас наголосила, що тільки надійні гарантії безпеки України забезпечать стримування Росії від потенційного нападу в майбутньому.
  • А лідери держав "коаліції рішучих" на зустрічі у вівторок, 19 серпня, домовились найближчим часом провести переговори зі США щодо "надійних гарантій безпеки" для України.

Читайте також: Переконати Трампа, змусити Путіна. Що почув Зеленський у Білому домі та чого чекати далі.

