Пентагон заявляет, что США будут играть минимальную роль в гарантиях безопасности Украины – Politico

Высокопоставленный политический чиновник Пентагона заявил небольшой группе союзников, что США планируют играть минимальную роль в любых гарантиях безопасности Украины, поэтому Европе придется взять на себя большую ответственность.

Источник: Politico

Детали: Об этом заявил заместитель министра обороны США Элбридж Колби, в ответ на вопросы европейских военных лидеров на встрече под руководством главы Объединенного комитета начальников штабов.

Неназванный европейский чиновник рассказал, что руководители оборонных ведомств Великобритании, Франции, Германии и Финляндии настаивали на том, чтобы американская сторона раскрыла, что она предоставит в войсках и воздушных силах, чтобы помочь Украине поддерживать мирное соглашение с Россией.

По словам шести анонимных американских и европейских чиновников, встреча и еще одна спешка организованная встреча лидеров НАТО в среду вызвали обеспокоенность союзников относительно того, что президент США Дональд Трамп будет полагаться в этом вопросе на Европу.

В настоящее время европейские союзники несколько растеряны из-за противоречивых заявлений Трампа. В частности, о неразмещению войск США в Украине.

Предыстория:

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может оказать авиационную поддержку Украине в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.

18 августа президент США Дональд Трамп после разговора с главой Кремля Владимиром Путиным, объявил, что начинает готовить встречу между лидерами Украины и России.

Главная дипломат Европейского Союза Кая Каллас подчеркнула, что только надежные гарантии безопасности Украины обеспечат сдерживание России от потенциального нападения в будущем.

А лидеры государств "коалиции решительных" на встрече во вторник, 19 августа, договорились в ближайшее время провести переговоры с США о "надежных гарантиях безопасности" для Украины.

