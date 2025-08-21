Усі розділи
Росіяни вдарили по території одного з підприємств Мукачева

Альона Мазуренко Четвер, 21 серпня 2025, 05:37
Росіяни вдарили по території одного з підприємств Мукачева
ілюстративне фото: Мукачівська міськрада

Російські окупанти в ніч на 21 серпня вдарили по території одного з підприємств Мукачева Закарпатської області, на місці працюють рятувальні служби. 

Джерело: Мукачівська міськрада

Дослівно: "Внаслідок ворожої атаки вночі стався удар по території одного з підприємств міста. На місці події працюють рятувальні служби.

Просимо зберігати спокій та не поширювати фото й відео з місця події задля безпеки усіх нас".

Мукачеверакетний ударповітряна тривога
