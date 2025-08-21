Росіяни вдарили по території одного з підприємств Мукачева
Четвер, 21 серпня 2025, 05:37
Російські окупанти в ніч на 21 серпня вдарили по території одного з підприємств Мукачева Закарпатської області, на місці працюють рятувальні служби.
Джерело: Мукачівська міськрада
Дослівно: "Внаслідок ворожої атаки вночі стався удар по території одного з підприємств міста. На місці події працюють рятувальні служби.
Просимо зберігати спокій та не поширювати фото й відео з місця події задля безпеки усіх нас".
Нагадаємо:
- Повітряні сили повідомили про атаку російських дронів та зліт Міг-31К з аеродрому в РФ, а в повітрі фіксують швидкісні цілі.