Россияне ударили по предприятию в Мукачево: горожан просят закрыть окна и не выходить на улицу

Российские оккупанты в ночь на 21 августа ударили по территории одного из предприятий Мукачево Закарпатской области, на месте работают спасательные службы.

Источник: Мукачевский горсовет

Дословно: "В результате вражеской атаки ночью произошел удар по территории одного из предприятий города. На месте происшествия работают спасательные службы".

Просим сохранять спокойствие и не распространять фото и видео с места происшествия в целях безопасности всех нас".

Детали: Городские власти призвали горожан плотно закрывать окна и без необходимости не выходить на улицу.

