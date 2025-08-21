Все разделы
Россияне ударили по предприятию в Мукачево: горожан просят закрыть окна и не выходить на улицу

Алена МазуренкоЧетверг, 21 августа 2025, 05:57
Россияне ударили по предприятию в Мукачево: горожан просят закрыть окна и не выходить на улицу
иллюстративное фото: Мукачевский городской совет

Российские оккупанты в ночь на 21 августа ударили по территории одного из предприятий Мукачево Закарпатской области, на месте работают спасательные службы.

Источник: Мукачевский горсовет

Дословно: "В результате вражеской атаки ночью произошел удар по территории одного из предприятий города. На месте происшествия работают спасательные службы".

Просим сохранять спокойствие и не распространять фото и видео с места происшествия в целях безопасности всех нас".

Детали: Городские власти призвали горожан плотно закрывать окна и без необходимости не выходить на улицу.

Напомним: 

  • Воздушные силы сообщили об атаке российских дронов и взлете Миг-31К с аэродрома в РФ, а в воздухе фиксируют скоростные цели.

