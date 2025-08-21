Россияне ударили по предприятию в Мукачево: горожан просят закрыть окна и не выходить на улицу
Четверг, 21 августа 2025, 05:57
Российские оккупанты в ночь на 21 августа ударили по территории одного из предприятий Мукачево Закарпатской области, на месте работают спасательные службы.
Источник: Мукачевский горсовет
Дословно: "В результате вражеской атаки ночью произошел удар по территории одного из предприятий города. На месте происшествия работают спасательные службы".
Просим сохранять спокойствие и не распространять фото и видео с места происшествия в целях безопасности всех нас".
Детали: Городские власти призвали горожан плотно закрывать окна и без необходимости не выходить на улицу.
- Воздушные силы сообщили об атаке российских дронов и взлете Миг-31К с аэродрома в РФ, а в воздухе фиксируют скоростные цели.