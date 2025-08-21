Усі розділи
Зеленський: РФ вдарила кількома ракетами по американському підприємству на Закарпатті

Роман ПетренкоЧетвер, 21 серпня 2025, 10:29
Зеленський: РФ вдарила кількома ракетами по американському підприємству на Закарпатті
фото: ДСНС

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська у ніч на 21 серпня запустили кілька крилатих ракет проти американського цивільного підприємства в Мукачево на Закарпатті.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Цієї ночі російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів. Били по підприємствах цивільної інфраструктури, житлових будинках, по наших людях.

Витратили кілька крилатих ракет проти американського підприємства на Закарпатті. Це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції. Виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини".

Деталі: Зеленський зазначив, що росіяни вдарили так, наче "немає жодних зусиль світу, щоб зупинити війну".

Нагадаємо: 15 людей постраждали внаслідок російського удару по місту Мукачево.

ЗакарпаттяМукачеверакетний ударобстріл
