Зеленский: РФ нанесла несколько ракетных ударов по американскому предприятию на Закарпатье

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские войска в ночь на 21 августа запустили несколько крылатых ракет по американскому гражданскому предприятию в Мукачево на Закарпатье.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Этой ночью российская армия установила один из своих безумных антирекордов. Били по предприятиям гражданской инфраструктуры, жилым домам, по нашим людям.

Реклама:

Использовали несколько крылатых ракет против американского предприятия в Закарпатье. Это было обычное гражданское предприятие, американские инвестиции. Производили такие привычные бытовые вещи, как кофемашины".

Детали: Зеленский отметил, что россияне ударили так, как будто "нет никаких усилий мира, чтобы остановить войну".

Напомним: 15 человек пострадали в результате российского удара по городу Мукачево.