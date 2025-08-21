Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Удар росіян по Мукачеву: 12 постраждалих, вирує пожежа 

Ірина БалачукЧетвер, 21 серпня 2025, 07:18
Удар росіян по Мукачеву: 12 постраждалих, вирує пожежа 
Наслідки російського удару. Фото з Telegram Мирослава Білецького

12 людей постраждали внаслідок російського удару по місту Мукачево Закарпатської області уночі 21 серпня.

Джерело: Мукачівська міська рада в Facebook та голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький в Telegram 

Дослівно влада: "До лікарні Святого Мартина станом на 7:00 доставлено каретами швидкої допомоги 10 осіб, ще 2 постраждалих звернулися самостійно".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що 5 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні, ще одного пацієнта перевели до обласної лікарні.

"Всім потерпілим надано своєчасну медичну допомогу, вони забезпечені усім необхідним. Стан пацієнтів стабільний", – зазначили в міськраді.

Доповнено: Пізніше голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький повідомив, що внаслідок російського удару на Мукачівщині зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа.

РЕКЛАМА:

"Станом на 7:00 ранку триває рятувальна операція. На місці працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці. Дванадцять людей отримали травми різної складності, усім надається необхідна допомога", – зазначив Білецький.

Передісторія:

  • Уночі 21 серпня Повітряні сили повідомили про атаку російських дронів та зліт Міг-31К з аеродрому в РФ. У повітрі фіксували швидкісні цілі.
  • Згодом стало відомо, що росіяни вдарили по території одного з підприємств Мукачева Закарпатської області. Міська влада закликала містян щільно закривати вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю.

Закарпаттяракетний ударбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, доповненоУ Львові є приліт: 1 людина загинула та 2 травмовані – ОВА
Кличко: У столиці працюють сили ППО
фотоРФ накрила Костянтинівку вогнем "Смерча": влучили по будинках і ринку, є вбиті і поранені
Рада ухвалила зміни до держбюджету і забрала 8 мільярдів гривень у Києва
УПЦ МП закликають відхреститися від РПЦ: інакше – позов про припинення митрополії
Туск проти переговорів Зеленського і Путіна в Угорщині, бо був вже Будапештський меморандум
Усі новини...
Пентагон заявляє, що США відіграватимуть мінімальну роль у гарантіях безпеки України – Politico
Трампа закликають розгорнути американські винищувачі в Румунії для захисту України – The Times
Росіяни вдарили по підприємству в Мукачево: містян просять закрити вікна і не виходити на вулицю
У Львові є приліт: 1 людина загинула та 2 травмовані – ОВА
Останні новини
08:18
Мир через дипломатію. Чи готові українці до переговорів і на яких умовах
08:07
У США попередили про російські хакерські атаки на критичну інфраструктуру країни
07:52
фото, доповненоУ Львові є приліт: 1 людина загинула та 2 травмовані – ОВА
07:46
Венс: Європа має взяти "левову частку" витрат на гарантії безпеки для України
07:27
Польща підняла винищувачі через російську атаку на Україну
07:18
доповнено, фото Удар росіян по Мукачеву: 12 постраждалих, вирує пожежа 
07:04
Втрати Росії у війні зросли ще 890 солдатів за добу
06:55
Окупанти атакували Запоріжжя: є пошкодження на промислових обʼєктах
06:36
Трамп делегував Рубіо переговори з європейцями щодо гарантій безпеки для України – NYT
05:57
оновленоРосіяни вдарили по підприємству в Мукачево: містян просять закрити вікна і не виходити на вулицю
Усі новини...
Реклама:
Реклама: