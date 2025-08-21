Удар росіян по Мукачеву: 12 постраждалих, вирує пожежа 

12 людей постраждали внаслідок російського удару по місту Мукачево Закарпатської області уночі 21 серпня.

Джерело: Мукачівська міська рада в Facebook та голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький в Telegram

Дослівно влада: "До лікарні Святого Мартина станом на 7:00 доставлено каретами швидкої допомоги 10 осіб, ще 2 постраждалих звернулися самостійно".

Деталі: Зазначається, що 5 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні, ще одного пацієнта перевели до обласної лікарні.

"Всім потерпілим надано своєчасну медичну допомогу, вони забезпечені усім необхідним. Стан пацієнтів стабільний", – зазначили в міськраді.

Доповнено: Пізніше голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький повідомив, що внаслідок російського удару на Мукачівщині зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа.

"Станом на 7:00 ранку триває рятувальна операція. На місці працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці. Дванадцять людей отримали травми різної складності, усім надається необхідна допомога", – зазначив Білецький.

Передісторія: