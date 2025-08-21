Генштаб подтвердил попадание по заводу нефтепродуктов в России

Украинскими войсками в ночь на 21 августа поражен Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области РФ.

Источник: Генштаб

Детали: По данным Генштаба, войска нанесли удар по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов, который обеспечивает российские войска. Общий объем резервуаров - более 210 тысяч кубических метров.

Зафиксированы многочисленные взрывы.

Также отмечается, что подразделения Сил специальных операций нанесли удар по складу БПЛА и логистическому хабу в Донецке. Подтверждено поражение и многочисленные взрывы в районе объекта.

Кроме того, зафиксировано попадание в районе базы горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Воронежской области РФ. Результаты неизвестны.

Напомним: Российские власти сообщили об атаке беспилотников на несколько регионов РФ: бушует пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, поврежден объект энергетики, несколько сел Воронежской области остались без света, РЖД приостанавливала движение поездов.