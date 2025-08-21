Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб подтвердил попадание по заводу нефтепродуктов в России

Роман ПетренкоЧетверг, 21 августа 2025, 12:53
Генштаб подтвердил попадание по заводу нефтепродуктов в России
скриншот

Украинскими войсками в ночь на 21 августа поражен Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области РФ.

Источник: Генштаб

Детали: По данным Генштаба, войска нанесли удар по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов, который обеспечивает российские войска. Общий объем резервуаров - более 210 тысяч кубических метров.

Реклама:

Зафиксированы многочисленные взрывы.

Также отмечается, что подразделения Сил специальных операций нанесли удар по складу БПЛА и логистическому хабу в Донецке. Подтверждено поражение и многочисленные взрывы в районе объекта.

Кроме того, зафиксировано попадание в районе базы горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Воронежской области РФ. Результаты неизвестны.

РЕКЛАМА:

Напомним: Российские власти сообщили об атаке беспилотников на несколько регионов РФ: бушует пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, поврежден объект энергетики, несколько сел Воронежской области остались без света, РЖД приостанавливала движение поездов.

ГенштабобстрелРосcиянефть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Италии арестовали украинца по подозрению в подрыве "Северного потока"
Сейярто отреагировал на удар России по Украине, но о Закарпатье не упомянул
Парламент не поддержал отстранение Безуглой от заседаний Рады
Зеленский был бы доволен, если бы выборы "уже были"
фотоНа банкнотах номиналом 20 гривен появится лозунг "Слава Украине! Героям слава!"
Зеленский: РФ нанесла несколько ракетных ударов по американскому предприятию на Закарпатье
Все новости...
Генштаб
За сутки на фронте зафиксировали 167 боев – больше всего на Покровском и Лиманском направлениях
Генштаб: На фронте произошло 128 боевых столкновений с начала суток
На фронте 186 боевых столкновений с врагом, из них 63 на Покровском направлении – Генштаб
Последние новости
15:05
фотоНа заводе США в Мукачево, куда попали россияне, до сих пор бушует огромный пожар
14:58
футбол"Маккаби" – "Динамо": анонс матча квалификации Лиги Европы
14:49
В Миргороде выставили на продажу сыродельный комбинат
14:47
Трамп хочет, чтобы Зеленский и Путин сначала встретились без него – СМИ
14:33
Чиновник ТЦК обещал за взятку вывезти военного с места службы – НПУ
14:25
Удар РФ по американскому заводу на Закарпатье: число пострадавших возросло до 19
14:23
Зеленская анонсировала тему Саммита первых леди и джентльменов в 2025 году
14:16
В России обвалилось производство грузовых вагонов - нет спроса
13:55
Погода в Украине изменится: идут дожди, грозы и шквалы
13:52
Спортивная история дня. Быть Давидом Де Хеа: пончики Фергюсона, год без футбола и ренессанс во Флоренции
Все новости...
Реклама:
Реклама: