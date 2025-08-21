Сійярто відреагував на удар Росії по Україні, але про Закарпаття не згадав

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто прокоментував останню повітряну атаку росіян на західну частину України, але при цьому не згадав про Закарпаття, яке найбільше постраждало від обстрілу.

Джерело: Сійярто у Facebook, передає "Європейська правда"

Деталі: У дописі, де не вказувалося, що мова йде про російський обстріл українських регіонів, а також не вказувалася Росія як країна-агресор, Сійярто заявив, що "новини з України цього ранку ще раз підтверджують, що мир необхідний якомога швидше".

"Всі повинні докласти всіх зусиль, щоб досягти мирної угоди, яка якнайшвидше покладе край війні! Це єдиний спосіб запобігти подальшому кровопролиттю та руйнуванню", – написав глава угорської дипломатії.

Зауважимо, що наразі на цей обстріл не відреагували ні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, ні голова найбільшої опозиційної партії Угорщини "Тиса" Петер Мадяр.

У ніч проти 21 серпня Росія атакувала Україну 614 засобами повітряного нападу: протиповітряна оборона знешкодила 577 ворожих цілей.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська у ніч на 21 серпня запустили кілька крилатих ракет проти американського цивільного підприємства в Мукачево на Закарпатті. Внаслідок цього удару постраждали 15 людей.

Звернемо увагу, що у червні 2024 року серед 11 вимог Угорщини стосовно захисту прав національних меншин ключовим каменем спотикання було визначення в Україні місць з особливим рівнем гарантії прав угорців.

Норма щодо місць з особливим рівнем гарантії прав меншини є й у чинному законодавстві України. Йдеться про міста і села "зі значною кількістю" представників меншини (від 15%) та з "традиційним" проживанням меншини (від 10% протягом останніх 100 років).

Однак Будапешту цього виявилось замало, і там почали вимагати автоматично визнати "традиційно угорськими" усі населені пункти Закарпаття, навіть ті, в яких угорці історично ніколи не жили.

