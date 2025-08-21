Сейярто отреагировал на удар России по Украине, но о Закарпатье не упомянул

Глава МИД Венгрии Петер Сейярто прокомментировал последнюю воздушную атаку россиян на западную часть Украины, но при этом не упомянул о Закарпатье, которое больше всего пострадало от обстрела.

Источник: Сийярто в Facebook, передает "Европейская правда"

Детали: В посте, где не указывалось, что речь идет о российском обстреле украинских регионов, а также не указывалась Россия как страна-агрессор, Сийярто заявил, что "новости из Украины этим утром еще раз подтверждают, что мир необходим как можно скорее".

Реклама:

"Все должны приложить все усилия, чтобы достичь мирного соглашения, которое как можно быстрее положит конец войне! Это единственный способ предотвратить дальнейшее кровопролитие и разрушение", – написал глава венгерской дипломатии.

Заметим, что пока на этот обстрел не отреагировали ни премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ни председатель крупнейшей оппозиционной партии Венгрии "Тиса" Петер Мадяр.

В ночь на 21 августа Россия атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения: противовоздушная оборона обезвредила 577 вражеских целей.

РЕКЛАМА:

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские войска в ночь на 21 августа запустили несколько крылатых ракет против американского гражданского предприятия в Мукачево на Закарпатье. В результате этого удара пострадали 15 человек.

Обратим внимание, что в июне 2024 года среди 11 требований Венгрии по защите прав национальных меньшинств ключевым камнем преткновения было определение в Украине мест с особым уровнем гарантии прав венгров.

Норма о местах с особым уровнем гарантии прав меньшинства есть и в действующем законодательстве Украины. Речь идет о городах и селах "со значительным количеством" представителей меньшинства (от 15%) и с "традиционным" проживанием меньшинства (от 10% в течение последних 100 лет).

Однако Будапешту этого оказалось мало, и там начали требовать автоматически признать "традиционно венгерскими" все населенные пункты Закарпатья, даже те, в которых венгры исторически никогда не жили.

Советуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Ложь для атаки на Украину. Как у Орбана создали фейк о "запрете" партии венгров Закарпатья.