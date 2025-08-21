Протиповітряна оборона знешкодила 577 дронів і ракет РФ, є влучання на 11 локаціях
В ніч на 21 серпня Росія атакувала Україну 614-ма засобами повітряного нападу: протиповітряна оборона знешкодила 577 ворожих цілей.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у соцмережах
Деталі: Від 18.40 середи противник атакував:
- 574 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське – ТОТ Криму;
- 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької обл. – РФ.;
- 2 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької обл. – РФ.;
- 19 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. – РФ;
- 14 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря;
- 1 ракетою невстановленого типу із Криму.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей:
- 546 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 18 крилатих ракет Х-101;
- 12 крилатих ракет "Калібр".
Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Передісторія:
- Вночі 21 серпня Повітряні сили повідомили про атаку російських дронів та зліт винищувача Міг-31К з аеродрому в РФ. У повітрі фіксували швидкісні цілі.
- Згодом стало відомо, що росіяни вдарили по території одного з підприємств Мукачева Закарпатської області, 12 людей постраждали. Міська влада закликала містян щільно закривати вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю.
- У місті Львів зафіксовано приліт на вулиці Олени Степанівни, за попередніми даними, одна людина загинула та ще дві постраждали.