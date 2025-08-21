Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Протиповітряна оборона знешкодила 577 дронів і ракет РФ, є влучання на 11 локаціях

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 серпня 2025, 09:01
Протиповітряна оборона знешкодила 577 дронів і ракет РФ, є влучання на 11 локаціях
ППО. ілюстративне фото з Facebook

В ніч на 21 серпня Росія атакувала Україну 614-ма засобами повітряного нападу: протиповітряна оборона знешкодила 577 ворожих цілей.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у соцмережах

Деталі: Від 18.40 середи противник атакував:

Реклама:

- 574 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське – ТОТ Криму;

- 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької обл. – РФ.;

- 2 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької обл. – РФ.;

РЕКЛАМА:

- 19 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. – РФ;

- 14 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря;

- 1 ракетою невстановленого типу із Криму.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей:

- 546 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

- 18 крилатих ракет Х-101;

- 12 крилатих ракет "Калібр".

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Передісторія:

ракетний ударШахедППОПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, доповненоУ Львові є приліт: 1 людина загинула та 3 травмовані – ОВА
Трампа закликають розгорнути американські винищувачі в Румунії для захисту України – The Times
Кличко: У столиці працюють сили ППО
фотоРФ накрила Костянтинівку вогнем "Смерча": влучили по будинках і ринку, є вбиті і поранені
Рада ухвалила зміни до держбюджету і забрала 8 мільярдів гривень у Києва
УПЦ МП закликають відхреститися від РПЦ: інакше – позов про припинення митрополії
Усі новини...
ракетний удар
Удар росіян по Мукачеву: 15 постраждалих, вирує пожежа 
У Львові є приліт: 1 людина загинула та 3 травмовані – ОВА
Польща підняла винищувачі через російську атаку на Україну
Останні новини
10:40
Зеленський про зустріч з Путіним: Справедливо, щоб вона була в нейтральній Європі
10:37
Індія та Росія планують збільшити торгівлю до $100 мільярдів
10:36
Зеленський: Росіяни думають, як закінчити війну і шукають "перемогу"
10:29
Зеленський: РФ вдарила кількома ракетами по американському підприємству на Закарпатті
10:10
Росіяни вбили та поранили ще 13 людей на Донеччині та Херсонщині
10:04
Котін пішов з посади в.о. голови правління "Енергоатома"
10:02
Американські ВПС супроводили російський Іл-20 поблизу Аляски
09:55
фото Через російську атаку на Дніпропетровщині вирували пожежі, постраждав чоловік
09:51
Опитування: партія Санду лідирує, але втрачає шанс на більшість у парламенті
09:31
боксПромоутер Богачука подав до WBC протест щодо рейтингу українця
Усі новини...
Реклама:
Реклама: