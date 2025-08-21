Президент Угорщини видалив слово "російський" з посту про обстріл Мукачева

Президент Угорщини Тамаш Шуйок висловив співчуття постраждалим від російського ракетного обстрілу заводу в Мукачеві, але за годину відчув потребу внести зміни до допису: замість "російський ракетний обстріл" у ньому тепер йдеться просто про "ракетний обстріл".

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У першій версії його допису йдеться про те, що угорський президент висловлює глибоке співчуття пораненим внаслідок "російського ракетного обстрілу" Мукачева та бажає їм якнайшвидшого та повного одужання. В оновленій версії слово "російського" (orosz) було видалено.

В іншій частині допису Шуйок написав, що "швидке завершення російсько-українського конфлікту відповідає інтересам усіх нас".

"Я вірю, що ворогуючі сторони зможуть це побачити та, завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям, незабаром покладуть край цьому нелюдському та безглуздому кровопролиттю", – йдеться у дописі президента Угорщини.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на російський удар по регіонах України, внаслідок якого постраждало Закарпаття, без згадки про нього, а також наголосив на потребі "досягти мирної угоди".

За останніми даними, внаслідок нічної ракетної атаки РФ на американський завод Flex у Мукачеві Закарпатської області постраждали 19 людей.