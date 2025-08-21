Президент Венгрии удалил слово "российский" из поста об обстреле Мукачево

Президент Венгрии Тамаш Шуйок выразил соболезнования пострадавшим в результате российского ракетного обстрела завода в Мукачеве, но через час ощутил потребность внести изменения в сообщение: вместо "российский ракетный обстрел" в его посте теперь говорится просто о "ракетном обстреле".

Источник: "Европейская правда"

Детали: В первой версии его поста в Facebook говорится, что венгерский президент выражает глубокое соболезнование раненым в результате "российского ракетного обстрела" Мукачева и желает им скорейшего и полного выздоровления. В обновленной версии слово "российского" (orosz) было удалено.

В другой части поста Шуйок написал, что "быстрое завершение российско-украинского конфликта отвечает интересам всех нас".

"Я верю, что враждующие стороны смогут это увидеть и, благодаря международным дипломатическим усилиям, вскоре положат конец этому бесчеловечному и бессмысленному кровопролитию", – говорится в заметке президента Венгрии.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на российский удар по регионам Украины, в результате которого пострадало

Закарпатье, без упоминания о нем, а также отметил необходимость "достичь мирного соглашения".

По последним данным, в результате ночной ракетной атаки РФ на американский завод Flex в Мукачеве пострадали 19 человек.