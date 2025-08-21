МЗС Франції: Удари Росії по Україні свідчать про "відсутність волі" до мирних переговорів
Четвер, 21 серпня 2025, 16:35
Франція засудила нічні російські удари по Україні, назвавши їх свідченням "відсутності у Москви готовності серйозно долучитися до мирних переговорів", про це йдеться у заяві французького МЗС.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на France 24
Деталі: Попри заяви Росії про готовність до переговорів, відзначили у відомстві, вона "продовжує смертельні атаки на українську територію, випустивши 574 дрони та 40 ракет по житлових районах".
Ці удари "ще раз показують необхідність припинити вбивства та зберігати і посилювати тиск на Росію", – заявили у МЗС Франції.
Там також підтвердили підтримку "ініціативи президента Трампа щодо справедливого і тривалого миру".
Передісторія:
- Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський засудив чергову масовану комбіновану атаку Росії на Україну в ніч проти 21 серпня.
- В ніч на 21 серпня Росія атакувала Україну 614 засобами повітряного нападу: протиповітряна оборона знешкодила 577 ворожих цілей.
- Президент Угорщини Тамаш Шуйок висловив співчуття постраждалим від обстрілу заводу в Мукачеві у ніч на 21 серпня, але згодом видалив слово "російський" із публікації.