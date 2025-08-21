МЗС Франції: Удари Росії по Україні свідчать про "відсутність волі" до мирних переговорів

Франція засудила нічні російські удари по Україні, назвавши їх свідченням "відсутності у Москви готовності серйозно долучитися до мирних переговорів", про це йдеться у заяві французького МЗС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на France 24

Деталі: Попри заяви Росії про готовність до переговорів, відзначили у відомстві, вона "продовжує смертельні атаки на українську територію, випустивши 574 дрони та 40 ракет по житлових районах".

Реклама:

Ці удари "ще раз показують необхідність припинити вбивства та зберігати і посилювати тиск на Росію", – заявили у МЗС Франції.

Там також підтвердили підтримку "ініціативи президента Трампа щодо справедливого і тривалого миру".

Передісторія:

РЕКЛАМА: