МИД Франции: Удары России по Украине свидетельствуют об "отсутствии воли" к мирным переговорам

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 21 августа 2025, 16:35
МИД Франции: Удары России по Украине свидетельствуют об отсутствии воли к мирным переговорам
фото: getty images

Франция осудила ночные российские удары по Украине, назвав их свидетельством "отсутствия у Москвы готовности серьезно присоединиться к мирным переговорам", об этом говорится в заявлении французского МИД.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на France 24

Детали: Несмотря на заявления России о готовности к переговорам, отметили в ведомстве, она "продолжает смертельные атаки на украинскую территорию, выпустив 574 дрона и 40 ракет по жилым районам".

Эти удары "еще раз показывают необходимость прекратить убийства и сохранять и усиливать давление на Россию", – заявили в МИД Франции.

Там также подтвердили поддержку "инициативы президента Трампа о справедливом и длительном мире".

Предыстория:

