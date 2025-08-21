МИД Франции: Удары России по Украине свидетельствуют об "отсутствии воли" к мирным переговорам
Четверг, 21 августа 2025, 16:35
Франция осудила ночные российские удары по Украине, назвав их свидетельством "отсутствия у Москвы готовности серьезно присоединиться к мирным переговорам", об этом говорится в заявлении французского МИД.
Детали: Несмотря на заявления России о готовности к переговорам, отметили в ведомстве, она "продолжает смертельные атаки на украинскую территорию, выпустив 574 дрона и 40 ракет по жилым районам".
Эти удары "еще раз показывают необходимость прекратить убийства и сохранять и усиливать давление на Россию", – заявили в МИД Франции.
Там также подтвердили поддержку "инициативы президента Трампа о справедливом и длительном мире".
Предыстория:
- Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский осудил очередную массированную комбинированную атаку России на Украину в ночь на 21 августа.
- В ночь на 21 августа Россия атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения: противовоздушная оборона обезвредила 577 вражеских целей.
- Президент Венгрии Тамаш Шуйок выразил соболезнования пострадавшим от обстрела завода в Мукачеве в ночь на 21 августа, но потом удалил слово "российский" из публикации.