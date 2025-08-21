Зеленський: Росія надсилає просто непристойні сигнали. Треба продовжувати тиск

Президент України Володимир Зеленський наголосив на безальтернативності тиску на РФ та анонсував нові кроки дипломатичних зусиль в напрямку завершення війни з Росією.

Джерело: глава держави у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Зараз сигнали з Росії, якщо чесно, просто непристойні. Вони намагаються зіскочити з необхідності проводити зустріч. Вони не хочуть закінчити цю війну, вони продовжують масовані атаки проти України та дуже жорсткі штурми на фронті, ще й запускають ракети по американському підприємству. Як і по багатьох інших цивільних мішенях".

Деталі: Глава держави наголосив, що вважає атаку РФ на підприємство в Мукачеві цілеспрямованим ударом по американській власності та інвестиціях США.

Пряма мова: "Розраховуємо, що реакція партнерів буде принциповою. Цю війну треба завершувати. Треба тиснути на Росію, щоб війна завершилась. Нічого, крім сили й тиску, Путін не розуміє. Звісно, ми робимо й будемо робити все необхідне, щоб захистити нашу державу та захистити наших людей. Президент Сполучених Штатів Америки абсолютно правильно говорить: не тільки в обороні це треба робити.

Але водночас не зменшуємо зусиль у дипломатії, у всіх наших контактах із партнерами, щоб усе ж відбулися перемовини і саме такі, які можуть наблизити мир. Працюють радники з питань національної безпеки – учора була в них розмова, сьогодні теж багато комунікації...

Зараз кожен день додає контурів майбутньої безпекової архітектури для України. Зброя, фінансування, взаємодія з нашими партнерами, сили на землі, у повітрі, на морі. І щодня будуть нові кроки партнерів на підтримку України – у мене буде багато дипломатичної роботи".