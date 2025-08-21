На заводі США в Мукачеві, куди влучили росіяни, досі вирує величезна пожежа
Четвер, 21 серпня 2025, 15:05
Пожежа площею 7 тисяч квадратних метрів вирує на американському заводі Flex у Мукачеві Закарпатської області, який цієї ночі потрапив під ракетний удар РФ.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у соцмережах
Деталі: Рятувальники кажуть, що їм вдалося локалізувати пожежу.
Повідомляється, що в ліквідації загоряння беруть участь 96 рятувальників і 20 одиниць техніки.
Також залучений пожежний потяг Укрзалізниці.
Що передувало:
- Уночі 21 серпня росіяни завдали ракетного удару по місту Мукачево Закарпатської області. Влучили в цивільне підприємство.
- За інформацією Повітряних сил ЗСУ, в цю ніч Росія атакувала Україну 574 ударними БпЛА, 4 аеробалістичними ракетами "Кинджал", 2 балістичними ракетами "Іскандер-М", 19 крилатими ракетами Х-101, 14 крилатими ракетами "Калібр" і 1 ракетою невстановленого типу.
- За інформацією Закарпатської ОДА, в результаті атаки на завод постраждали 19 осіб.