Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На заводі США в Мукачеві, куди влучили росіяни, досі вирує величезна пожежа

Євген КізіловЧетвер, 21 серпня 2025, 15:05
На заводі США в Мукачеві, куди влучили росіяни, досі вирує величезна пожежа
фото: ДСНС

Пожежа площею 7 тисяч квадратних метрів вирує на американському заводі Flex у Мукачеві Закарпатської області, який цієї ночі потрапив під ракетний удар РФ.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у соцмережах

Деталі: Рятувальники кажуть, що їм вдалося локалізувати пожежу.

Реклама:
 
фото: ДСНС

Повідомляється, що в ліквідації загоряння беруть участь 96 рятувальників і 20 одиниць техніки.

Також залучений пожежний потяг Укрзалізниці.

 
фото: ДСНС

Що передувало:

РЕКЛАМА:
  • Уночі 21 серпня росіяни завдали ракетного удару по місту Мукачево Закарпатської області. Влучили в цивільне підприємство.
  • За інформацією Повітряних сил ЗСУ, в цю ніч Росія атакувала Україну 574 ударними БпЛА, 4 аеробалістичними ракетами "Кинджал", 2 балістичними ракетами "Іскандер-М", 19 крилатими ракетами Х-101, 14 крилатими ракетами "Калібр" і 1 ракетою невстановленого типу.
  • За інформацією Закарпатської ОДА, в результаті атаки на завод постраждали 19 осіб.

Закарпаттяракетний ударСШАпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
"Справа Роттердам+": Суд звільнив від відповідальності ексголову НКРЕКП Кривенко
Іпотека під 0%: для кого планують розширити програму "єОселя"
Обмежує саботаж декомунізації: Рада ухвалила закон про засади політики нацпам’яті
фотоПрезидент Угорщини видалив слово "російський" з посту про обстріл Мукачева
ЄС і США офіційно назвали свою торговельну угоду "справедливою та збалансованою"
Трамп хоче, щоб Зеленський і Путін спочатку зустрілися без нього – ЗМІ
Усі новини...
Закарпаття
Удар РФ по американському заводу на Закарпатті: кількість постраждалих зросла до 19
Сійярто відреагував на удар Росії по Україні, але про Закарпаття не згадав
Зеленський: РФ вдарила кількома ракетами по американському підприємству на Закарпатті
Останні новини
18:21
"Справа Роттердам+": Суд звільнив від відповідальності ексголову НКРЕКП Кривенко
17:55
18-річний Шеремет побив рекорд України у плаванні на 50 метрів вільним стилем
17:53
Начальники штабів України, США та Європа розробили "військові варіанти" підтримки мирних переговорів
17:51
Іпотека під 0%: для кого планують розширити програму "єОселя"
17:45
На Рівненщині чоловік заколов собаку вилами: за справу взялася поліція
17:27
Стало відомо, коли відновиться водопостачання в Миколаєві
17:18
Під час ранкової атаки на Луцьк постраждала матір рятувальника
17:18
Білорусь хоче озброїти свої ракетні системи ядерними боєголовками
17:14
фотоТрамп заявив, що Україні для перемоги потрібен був дозвіл нападати на РФ
17:10
Вартість одних і тих же товарів та послуг в різних містах відрізняється на 20-40%
Усі новини...
Реклама:
Реклама: