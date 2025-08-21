На заводі США в Мукачеві, куди влучили росіяни, досі вирує величезна пожежа

Пожежа площею 7 тисяч квадратних метрів вирує на американському заводі Flex у Мукачеві Закарпатської області, який цієї ночі потрапив під ракетний удар РФ.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у соцмережах

Деталі: Рятувальники кажуть, що їм вдалося локалізувати пожежу.

фото: ДСНС

Повідомляється, що в ліквідації загоряння беруть участь 96 рятувальників і 20 одиниць техніки.

Також залучений пожежний потяг Укрзалізниці.

фото: ДСНС

Що передувало:

