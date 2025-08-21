Зеленский: Россия посылает просто непристойные сигналы. Надо продолжать давление

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул безальтернативность давления на РФ и анонсировал новые шаги дипломатических усилий в направлении завершения войны с Россией.

Источник: глава государства в вечернем обращении

Прямая речь: "Сейчас сигналы из России, если честно, просто непристойные. Они пытаются уклониться от необходимости проводить встречу. Они не хотят заканчивать эту войну, они продолжают массированные атаки против Украины и очень жесткие штурмы на фронте, еще и запускают ракеты по американскому предприятию. Как и по многим другим гражданским целям".

Детали: Глава государства подчеркнул, что считает атаку РФ на предприятие в Мукачево целенаправленным ударом по американской собственности и инвестициям США.

Прямая речь: "Рассчитываем, что реакция партнеров будет принципиальной. Эту войну нужно заканчивать. Нужно давить на Россию, чтобы война закончилась. Ничего, кроме силы и давления, Путин не понимает. Конечно, мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы защитить наше государство и защитить наших людей. Президент Соединенных Штатов Америки абсолютно правильно говорит: не только в обороне это нужно делать.

Но в то же время не уменьшаем усилий в дипломатии, во всех наших контактах с партнерами, чтобы все же состоялись переговоры, и именно такие, которые могут приблизить мир. Работают советники по вопросам национальной безопасности – вчера у них был разговор, сегодня тоже много коммуникации...

Сейчас каждый день добавляет контуры будущей архитектуры безопасности для Украины. Оружие, финансирование, взаимодействие с нашими партнерами, силы на земле, в воздухе, на море. И каждый день будут новые шаги партнеров в поддержку Украины – у меня будет много дипломатической работы".