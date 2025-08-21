Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Россия посылает просто непристойные сигналы. Надо продолжать давление

Валентина РоманенкоЧетверг, 21 августа 2025, 20:20
Зеленский: Россия посылает просто непристойные сигналы. Надо продолжать давление
Зеленский. Фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул безальтернативность давления на РФ и анонсировал новые шаги дипломатических усилий в направлении завершения войны с Россией.

Источник: глава государства в вечернем обращении

Прямая речь: "Сейчас сигналы из России, если честно, просто непристойные. Они пытаются уклониться от необходимости проводить встречу. Они не хотят заканчивать эту войну, они продолжают массированные атаки против Украины и очень жесткие штурмы на фронте, еще и запускают ракеты по американскому предприятию. Как и по многим другим гражданским целям".

Реклама:

Детали: Глава государства подчеркнул, что считает атаку РФ на предприятие в Мукачево целенаправленным ударом по американской собственности и инвестициям США.

Прямая речь: "Рассчитываем, что реакция партнеров будет принципиальной. Эту войну нужно заканчивать. Нужно давить на Россию, чтобы война закончилась. Ничего, кроме силы и давления, Путин не понимает. Конечно, мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы защитить наше государство и защитить наших людей. Президент Соединенных Штатов Америки абсолютно правильно говорит: не только в обороне это нужно делать.

Но в то же время не уменьшаем усилий в дипломатии, во всех наших контактах с партнерами, чтобы все же состоялись переговоры, и именно такие, которые могут приблизить мир. Работают советники по вопросам национальной безопасности – вчера у них был разговор, сегодня тоже много коммуникации...

РЕКЛАМА:

Сейчас каждый день добавляет контуры будущей архитектуры безопасности для Украины. Оружие, финансирование, взаимодействие с нашими партнерами, силы на земле, в воздухе, на море. И каждый день будут новые шаги партнеров в поддержку Украины – у меня будет много дипломатической работы".

ЗеленскийпереговорыРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
РФ заявила о выходе из арбитража с Украиной по захвату моряков в Керченском проливе
Участники боевых действий смогут получить дополнительные 14 дней отпуска – закон подписан
"Дело Роттердам+": Суд освободил от ответственности экс-главу НКРЭКУ Кривенко
Ипотека под 0%: для кого планируют расширить программу "еОселя"
фотоТрамп заявил, что Украине для победы нужно было разрешение нападать на РФ
Ограничивает саботаж декоммунизации: Рада приняла закон об основах политики нацпамяти
Все новости...
Зеленский
Трамп хочет, чтобы Зеленский и Путин сначала встретились без него – СМИ
Зеленский был бы доволен, если бы выборы "уже были"
Зеленский просил Трампа повлиять на Орбана по поводу вступления в ЕС
Последние новости
22:47
Новости экономики 21 августа: последствия атаки РФ, ипотечную госпрограмму "еОселя" расширят
22:38
В центре Киева 22 августа ограничат движение из-за визитов иностранных делегаций
22:27
Каськив стремится построить масштабный курорт в Закарпатье и обсуждает это с Львочкиным – Bihus.Info
22:19
Трамп говорит, что ситуация с миром в Украине может проясниться "в течение двух недель"
22:14
Как долго люди способны задерживать воздух под водой и что им в этом помогает: 3 истории рекордсменов
21:53
Экс-глава МИД Литвы: атакой на американский завод РФ открыто унижает США
21:43
Атака РФ на американский завод: количество пострадавших в Мукачево возросло до 23
21:40
Вышел трейлер фильма о зомби "Каховский объект"
21:23
фотоВ Нигерии производят гиперреалистические протезы
21:23
РФ заявила о выходе из арбитража с Украиной по захвату моряков в Керченском проливе
Все новости...
Реклама:
Реклама: