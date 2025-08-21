Усі розділи
Трамп уже заговорив, що ситуація з миром в Україні може прояснитися "за два тижні"

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоЧетвер, 21 серпня 2025, 22:19
Трамп уже заговорив, що ситуація з миром в Україні може прояснитися за два тижні
Трамп. фото Getty Images

Американський президент Дональд Трамп очікує, що зможе оцінити можливість досягнення миру в Україні "протягом двох тижнів".

Джерело: Трамп в інтервʼю американському радіоведучому Тодду Старнесу, яке транслювалось у четвер, цитує "Європейська правда"

Деталі: Президент США заявив, що повномасштабна агресія Росії проти України – це "жахлива війна, найгірше, що було з часів Другої світової війни".

На запитання, чи вдасться досягти миру в Україні, Трамп сказав, що дасть знати, "скажімо, протягом двох тижнів".

"А після цього, можливо, доведеться змінити тактику. Але подивимося", – додав він.

Передісторія:

