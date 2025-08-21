Трамп уже заговорив, що ситуація з миром в Україні може прояснитися "за два тижні"
Четвер, 21 серпня 2025, 22:19
Американський президент Дональд Трамп очікує, що зможе оцінити можливість досягнення миру в Україні "протягом двох тижнів".
Джерело: Трамп в інтервʼю американському радіоведучому Тодду Старнесу, яке транслювалось у четвер, цитує "Європейська правда"
Деталі: Президент США заявив, що повномасштабна агресія Росії проти України – це "жахлива війна, найгірше, що було з часів Другої світової війни".
На запитання, чи вдасться досягти миру в Україні, Трамп сказав, що дасть знати, "скажімо, протягом двох тижнів".
"А після цього, можливо, доведеться змінити тактику. Але подивимося", – додав він.
Передісторія:
- За даними ЗМІ, Трамп має намір залишити Росії та Україні організовувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим поки що відсторониться від переговорів щодо припинення російського вторгнення в Україну.
- Президент США різко розкритикував свого попередника Джо Байдена через те, що він не надавав дозволу Україні атакувати Росію, позбавивши Київ шансу виграти у війні.