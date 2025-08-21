Все разделы
Трамп говорит, что ситуация с миром в Украине может проясниться "в течение двух недель"

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоЧетверг, 21 августа 2025, 22:19
Трамп говорит, что ситуация с миром в Украине может проясниться в течение двух недель
Трамп. фото Getty Images

Американский президент Дональд Трамп ожидает, что сможет оценить возможность достижения мира в Украине "в течение двух недель".

Источник: Трамп в интервью американскому радиоведущему Тодду Старнесу, которое транслировалось в четверг, цитирует "Европейская правда"

Детали: Президент США заявил, что полномасштабная агрессия России против Украины – это "ужасная война, худшее, что было со времен Второй мировой войны".

На вопрос, удастся ли достичь мира в Украине, Трамп сказал, что даст знать, "скажем, в течение двух недель".

"А после этого, возможно, придется изменить тактику. Но посмотрим", – добавил он.

Предыстория:

  • По данным СМИ, Трамп намерен оставить России и Украине право организовывать встречу между их лидерами, и тем самым пока отстранится от переговоров о прекращении российского вторжения в Украину.
  • Ранее в четверг президент США резко раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что он не дал разрешения Украине атаковать Россию, лишив Киев шанса выиграть войну.

Трамппереговорывойна
