Росіяни роблять усе, щоб зустрічі США-Україна-РФ не відбулося – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни роблять усе, щоб зустрічі лідерів України, США та Росії не відбулася.
Джерело: Зеленський під час спільного з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте спілкування з журналістами, "Укрінформ"
Пряма мова: "Саме на рівні лідерів має вирішуватись питання, щоб завершити війну, але бачимо зараз, що росіяни роблять усе, щоб зустрічі не було. Україна, на відміну від Росії, не боїться будь-яких зустрічей з лідерами. Ми готові працювати продуктивно, максимально...
Треба примушувати їх до дипломатії, потрібні дійсно сильні санкції, якщо вони (РФ - ред.) не погодяться на дипломатичне розв'язання цієї війни, якщо вони не захочуть закінчувати війну, ми дуже розраховуємо на сильні (санкційні – ред.) пакети від партнерів".
Деталі: Зеленський сподівається, що "партнери допоможуть забезпечити хоча б мінімальну продуктивну позицію російської сторони".
За його словами, "треба робити все, щоб Росія не змогла і далі ховатись від зустрічі".
Президент додав, що бачить сильний сигнал США, Європи і інших країн, які в рамках коаліції хочуть, готові допомагати.
Нагадаємо:
- Президент США Дональд Трамп після розмови з главою Кремля Путіним, оголосив, що починає готувати зустріч між лідерами України та Росії.
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовляється від жодних форматів роботи щодо українського врегулювання.
- Президент США Дональд Трамп хоче, щоб президент України Володимир Зеленський і очільник Кремля Володимир Путін спочатку зустрілися самі, і лише після цього планує влаштувати тристоронню зустріч за своєї участі.
- Американський президент Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський і правитель Кремля Володимир Путін наразі "у процесі" організації двосторонньої зустрічі.
