Росіяни роблять усе, щоб зустрічі США-Україна-РФ не відбулося – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни роблять усе, щоб зустрічі лідерів України, США та Росії не відбулася.

Джерело: Зеленський під час спільного з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте спілкування з журналістами, "Укрінформ"

Пряма мова: "Саме на рівні лідерів має вирішуватись питання, щоб завершити війну, але бачимо зараз, що росіяни роблять усе, щоб зустрічі не було. Україна, на відміну від Росії, не боїться будь-яких зустрічей з лідерами. Ми готові працювати продуктивно, максимально...

Реклама:

Треба примушувати їх до дипломатії, потрібні дійсно сильні санкції, якщо вони (РФ - ред.) не погодяться на дипломатичне розв'язання цієї війни, якщо вони не захочуть закінчувати війну, ми дуже розраховуємо на сильні (санкційні – ред.) пакети від партнерів".

Деталі: Зеленський сподівається, що "партнери допоможуть забезпечити хоча б мінімальну продуктивну позицію російської сторони".

За його словами, "треба робити все, щоб Росія не змогла і далі ховатись від зустрічі".

РЕКЛАМА:

Президент додав, що бачить сильний сигнал США, Європи і інших країн, які в рамках коаліції хочуть, готові допомагати.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп після розмови з главою Кремля Путіним, оголосив, що починає готувати зустріч між лідерами України та Росії.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовляється від жодних форматів роботи щодо українського врегулювання.

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб президент України Володимир Зеленський і очільник Кремля Володимир Путін спочатку зустрілися самі, і лише після цього планує влаштувати тристоронню зустріч за своєї участі.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський і правитель Кремля Володимир Путін наразі "у процесі" організації двосторонньої зустрічі.

Читайте також: Переконати Трампа, змусити Путіна. Що почув Зеленський у Білому домі та чого чекати далі