Россияне делают все, чтобы встречи США-Украина-РФ не состоялось – Зеленский

Алена МазуренкоПятница, 22 августа 2025, 15:37
Фото - Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне делают все, чтобы трехсторонняя встреча лидеров Украины, США и России не состоялась.

Источник: Зеленский во время совместного с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте общение с журналистами, "Укринформ"

Прямая речь: "На уровне лидеров должен решаться вопрос, чтобы завершить войну, но видим сейчас, что россияне делают все, чтобы встречи не было. Украина, в отличие от России, не боится каких-либо встреч с лидерами. Мы готовы работать продуктивно, максимально...

Надо принуждать их к дипломатии, нужны действительно сильные санкции, если они (РФ – ред.) не согласятся на дипломатическое развязывание этой войны, если они не захотят заканчивать войну, мы очень рассчитываем на сильные (санкционные – ред.) пакеты от партнеров".

Детали: Зеленский надеется, что "партнеры помогут обеспечить хотя бы минимальную продуктивную позицию российской стороны".

По его словам, "надо делать все, чтобы Россия не смогла и дальше прятаться от встречи".

Президент добавил, что видит сильный сигнал США, Европы и других стран, которые хотят в рамках коалиции, готовы помогать.

Напомним: 

  • Президент США Дональд Трамп в понедельник, после разговора с главой Кремля Путиным, объявил, что начинает готовить встречу между лидерами Украины и России.
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от каких-либо форматов работы по украинскому урегулированию.
  • Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин сначала встретились сами, и только после этого планирует устроить трехстороннюю встречу при своем участии.
  • Американский президент Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и правитель Кремля Владимир Путин "в процессе" организации двусторонней встречи.

Читайте такжеУбедить Трампа, заставить Путина. Что услышал Зеленский в Белом доме и чего ждать дальше

СШАУкраинаРосcияпереговоры
