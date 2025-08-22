Зеленський відповів Лаврову, який хоче гарантувати безпеку Україні

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що Росія обов'язково повинна взяти участь у наданні гарантій безпеки Україні разом із західними державами.

Джерело: заява президента Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у п’ятницю, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Гарантії безпеки Україні потрібні для того, щоб чітко ми з вами, наші діти, онуки знали, що Росія на нас не нападе. Це гарантії безпеки проти агресора… Бо агресор – Росія. Коли Росія підіймає питання щодо гарантії безпеки, я, чесно кажучи, поки що не знаю, хто їм загрожує. Вони на нас напали… І я не зовсім розумію, які гарантії потрібні агресору".

Деталі: Президент наголосив, що партнери в Європі хочуть, щоб війна не повторювалася, а "єдиний тригер в цьому – це Росія".

Що передувало: 20 серпня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що надавати Україні гарантії безпеки повинні не тільки США, Велика Британія, Франція і Китай, а також і Росія.