Зеленский ответил Лаврову, который хочет гарантировать безопасность Украине

Евгений КизиловПятница, 22 августа 2025, 16:12
Зеленский ответил Лаврову, который хочет гарантировать безопасность Украине
Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия обязательно должна принять участие в предоставлении гарантий безопасности Украине вместе с западными государствами.

Источник: заявление президента Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в пятницу, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Гарантии безопасности Украине нужны для того, чтобы мы с вами, наши дети, внуки четко знали, что Россия на нас не нападет. Это гарантии безопасности против агрессора... Потому что агрессор – Россия. Когда Россия поднимает вопрос о гарантиях безопасности, я, честно говоря, пока не знаю, кто им угрожает. Они напали на нас... И я не совсем понимаю, какие гарантии нужны агрессору".

Детали: Президент подчеркнул, что партнеры в Европе хотят, чтобы война не повторялась, а "единственный триггер в этом – это Россия".

Что предшествовало: 20 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предоставлять Украине гарантии безопасности должны не только США, Великобритания, Франция и Китай, но и Россия.

Зеленскийгарантии безопасностиЛавровроссийско-украинская война
