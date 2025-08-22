Усі розділи
Росіяни знову вдарили по Костянтинівці і вбили двох мирних мешканців – МВА

Валентина РоманенкоП'ятниця, 22 серпня 2025, 16:17
Росіяни знову вдарили по Костянтинівці і вбили двох мирних мешканців – МВА
фото Костянтинівської МВА

Ближче до обіду п’ятниці російські війська завдали чергового удару по місту Костянтинівці Донецької області, внаслідок якого загинули двоє мирних жителів.

Джерело: начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов у Facebook

Деталі: За попередніми даними, крім жертв, ворожий вогонь спричинив руйнування житлової інфраструктури: пошкоджено фасади двох приватних житлових будинків.

Горбунов вкотре закликав усіх, хто ще перебуває у прифронтових районах, евакуюватися.

Що передувало: Очільник Костянтинівської МВА повідомив, що від початку доби 22 серпня російські окупанти здійснили серію обстрілів міста Костянтинівка. Атаки відбувалися протягом кількох годин та призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури.


