Россияне снова нанесли удар по Константиновке и убили двух мирных жителей – ГВА

Ближе к обеду в пятницу российские войска нанесли очередной удар по городу Константиновке Донецкой области, в результате которого погибли два мирных жителя.

Источник: начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов в Facebook

Детали: По предварительным данным, кроме жертв, вражеский огонь привел к разрушению жилой инфраструктуры: повреждены фасады двух частных жилых домов.

Горбунов в очередной раз призвал всех, кто еще находится в прифронтовых районах, эвакуироваться.

Что предшествовало: Глава Константиновской ГВА сообщил, что с начала суток 22 августа российские оккупанты осуществили серию обстрелов города Константиновка. Атаки продолжались в течение нескольких часов и привели к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры.