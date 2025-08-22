Усі розділи
Трампу вже "не хочеться" бути присутнім на зустрічі Путіна й Зеленського

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоП'ятниця, 22 серпня 2025, 17:56
Трампу вже не хочеться бути присутнім на зустрічі Путіна й Зеленського
Трамп. фото Getty Images

Американський президент Дональд Трамп заявив, що волів би не брати участі в потенційній зустрічі лідерів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Джерело: Трамп, якого цитує Sky News, "Європейська правда"

Деталі: На питання про перспективи зустрічі між лідерами України та Росії Трамп сказав: "Побачимо, чи Путін і Зеленський будуть працювати разом".

Пряма мова: "Знаєте, вони неначе лід і полумʼя. Вони не дуже добре ладнають, з очевидних причин. Але подивимося. І тоді побачимо, чи доведеться мені бути там. Мені б не хотілось".

Що передувало: 22 серпня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Путін зустрінеться із Зеленським тільки після підготовки "програми саміту" і наразі таких планів немає.

Президент США очікує, що зможе оцінити можливість досягнення миру в Україні "протягом двох тижнів".

ТрамппереговориПутінЗеленський
