Трампу уже "не хочется" присутствовать на встрече Путина и Зеленского

Американский президент Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не участвовать в потенциальной встрече лидеров Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Источник: Трамп, которого цитирует Sky News, "Европейская правда"

Детали: На вопрос о перспективах встречи между лидерами Украины и России Трамп сказал: "Посмотрим, будут ли Путин и Зеленский работать вместе".

Прямая речь: "Знаете, они как лед и пламя. Они не очень хорошо ладят, по понятным причинам. Но посмотрим. И тогда увидим, придется ли мне быть там. Мне бы не хотелось".

Что предшествовало: 22 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Путин встретится с Зеленским только после подготовки "программы саммита" и пока таких планов нет.

Президент США ожидает, что сможет оценить возможность достижения мира в Украине "в течение двух недель".