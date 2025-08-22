Усі розділи
Росіяни назвали Сійярто термін ремонту нафтопроводу "Дружба" після останньої атаки ЗСУ

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоП'ятниця, 22 серпня 2025, 19:16
Росіяни назвали Сійярто термін ремонту нафтопроводу Дружба після останньої атаки ЗСУ
Петер Сійярто. Фото: Getty Images

Росія планує відновити постачання нафтопроводом "Дружба" після удару Сил оборони України по нафтоперекачувальній станції "Унеча" в Брянській області "якомога швидше", але ремонт займе щонайменше п'ять днів.

Джерело: Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто після розмови з заступником міністра енергетики РФ Павлом Сорокіним, цитує "Європейська правда"

Дталі: Сійярто повідомив, що разом із росіянином "проаналізували технічні наслідки атаки", які виявились "набагато серйозніші", ніж у попередніх випадках.

"Російський колега запевнив, що вони намагатимуться відновити маршрут постачання якомога швидше, але ці роботи, безсумнівно, триватимуть щонайменше п'ять днів", – додав глава угорського МЗС.

Він висловив сподівання, що в цей час Європейська комісія зможе "вжити заходів щодо України, аби не унеможливити постачання нафти до Угорщини".

Передісторія:

  • В ніч на 22 серпня дрони-камікадзе 14 полку Сил безпілотних систем Збройних сил України атакували нафтоперекачувальну станцію "Дружба" в місті Унеча Брянської області Росії.
  • Уранці 22 серпня Угорщина отримала повідомлення, що нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні "вже втретє за короткий час зазнав атаки".
  • Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив написати листа президенту США Дональду Трампу у зв'язку з атакою України на нафтопровід "Дружба", і той нібито відповів, що злий.
  • Окремо міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками.

УгорщинанафтаРосіявійна
