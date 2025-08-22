Росіяни назвали Сійярто термін ремонту нафтопроводу "Дружба" після останньої атаки ЗСУ

Росія планує відновити постачання нафтопроводом "Дружба" після удару Сил оборони України по нафтоперекачувальній станції "Унеча" в Брянській області "якомога швидше", але ремонт займе щонайменше п'ять днів.

Джерело: Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто після розмови з заступником міністра енергетики РФ Павлом Сорокіним, цитує "Європейська правда"

Дталі: Сійярто повідомив, що разом із росіянином "проаналізували технічні наслідки атаки", які виявились "набагато серйозніші", ніж у попередніх випадках.

"Російський колега запевнив, що вони намагатимуться відновити маршрут постачання якомога швидше, але ці роботи, безсумнівно, триватимуть щонайменше п'ять днів", – додав глава угорського МЗС.

Він висловив сподівання, що в цей час Європейська комісія зможе "вжити заходів щодо України, аби не унеможливити постачання нафти до Угорщини".

Передісторія:

