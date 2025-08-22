Усі розділи
Сили безпілотних систем ЗСУ вдарили по НПС "Унеча" в Брянській області РФ – Мадяр

Іван Д'яконовП'ятниця, 22 серпня 2025, 00:33
Сили безпілотних систем ЗСУ вдарили по НПС Унеча в Брянській області РФ – Мадяр

У ніч на 22 серпня дрони-камікадзе 14 полку Сил безпілотних систем Збройних сил України атакували нафтоперекачувальну станцію "Дружба" в місті Унеча Брянської області Росії.

Джерело: командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") в Telegram

Дослівно: "На останок доби 21.08.25. НПС "УНЕЧО" – пішла в очечо. Даєш ремонт за 48 годин. Жало хробакам доправили Птахи СБС 14 полку Сил безпілотних систем".

Деталі: Командувач СБС також написав "Ruszkik haza!", що в перекладі з угорської означає "Росіяни, йдіть додому!".

"Мандрівка Птахів СБС хробачими НПЗ продовжується…" – підсумував Бровді.

Довідково: "ЛВДС "Унеча" є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів Дружба, що належить холдингу АК "Транснєфтєпродукт", і який задіяний у забезпеченні ВПК країни-агресорки. Основна функція станції – транспортування нафти трубопровідною системою, загальна протяжність якої становить близько 9 тис. км".

Передісторія:

  • Дрони-камікадзе Головного управління розвідки МОУ в ніч на 13 серпня атакували чергову ціль нафтогазової інфраструктури держави-агресорки – нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу "Транснєфть Дружба" в місті Унеча Брянської області РФ.
  • У ніч проти 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України разом з іншими силами оборони уразили нафтоперекачувальну станцію "Нікольське" в Тамбовській області Росії. Внаслідок удару на об’єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено.

Читайте також: Зірвати Орбана з гачка Кремля: як змусити Угорщину відмовитися від російської нафти

Росіяросійсько-українська війнабезпілотники
