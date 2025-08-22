Россияне назвали Сийярто срок ремонта нефтепровода "Дружба" после последней атаки ВСУ
Россия планирует возобновить поставки по нефтепроводу "Дружба" после удара Сил обороны Украины по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области "как можно скорее", но ремонт займет не менее пяти дней.
Источник: Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто после разговора с заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным, цитирует "Европейская правда"
Детали: Сийярто сообщил, что вместе с россиянином "проанализировали технические последствия атаки", которые оказались "гораздо серьезнее", чем в предыдущих случаях.
"Российский коллега заверил, что они будут пытаться восстановить маршрут поставок как можно быстрее, но эти работы, несомненно, продлятся не менее пяти дней", – добавил глава венгерского МИД.
Он выразил надежду, что в это время Европейская комиссия сможет "принять меры в отношении Украины, чтобы не сделать невозможными поставки нефти в Венгрию".
Предыстория:
- В ночь на 22 августа дроны-камикадзе 14 полка Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины атаковали нефтеперекачивающую станцию "Дружба" в городе Унеча Брянской области России.
- Утром 22 августа Венгрия получила сообщение, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе "уже в третий раз за короткое время подвергся атаке".
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил написать письмо президенту США Дональду Трампу в связи с атакой Украины на нефтепровод "Дружба", и тот якобы ответил, что зол.
- Отдельно министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.