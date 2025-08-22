Россияне назвали Сийярто срок ремонта нефтепровода "Дружба" после последней атаки ВСУ

Россия планирует возобновить поставки по нефтепроводу "Дружба" после удара Сил обороны Украины по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области "как можно скорее", но ремонт займет не менее пяти дней.

Источник: Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто после разговора с заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным, цитирует "Европейская правда"

Детали: Сийярто сообщил, что вместе с россиянином "проанализировали технические последствия атаки", которые оказались "гораздо серьезнее", чем в предыдущих случаях.

"Российский коллега заверил, что они будут пытаться восстановить маршрут поставок как можно быстрее, но эти работы, несомненно, продлятся не менее пяти дней", – добавил глава венгерского МИД.

Он выразил надежду, что в это время Европейская комиссия сможет "принять меры в отношении Украины, чтобы не сделать невозможными поставки нефти в Венгрию".

Предыстория:

