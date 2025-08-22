Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне назвали Сийярто срок ремонта нефтепровода "Дружба" после последней атаки ВСУ

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоПятница, 22 августа 2025, 19:16
Россияне назвали Сийярто срок ремонта нефтепровода Дружба после последней атаки ВСУ
Петер Сийярто. Фото: Getty Images

Россия планирует возобновить поставки по нефтепроводу "Дружба" после удара Сил обороны Украины по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области "как можно скорее", но ремонт займет не менее пяти дней.

Источник: Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто после разговора с заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным, цитирует "Европейская правда"

Детали: Сийярто сообщил, что вместе с россиянином "проанализировали технические последствия атаки", которые оказались "гораздо серьезнее", чем в предыдущих случаях.

Реклама:

"Российский коллега заверил, что они будут пытаться восстановить маршрут поставок как можно быстрее, но эти работы, несомненно, продлятся не менее пяти дней", – добавил глава венгерского МИД.

Он выразил надежду, что в это время Европейская комиссия сможет "принять меры в отношении Украины, чтобы не сделать невозможными поставки нефти в Венгрию".

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • В ночь на 22 августа дроны-камикадзе 14 полка Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины атаковали нефтеперекачивающую станцию "Дружба" в городе Унеча Брянской области России.
  • Утром 22 августа Венгрия получила сообщение, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе "уже в третий раз за короткое время подвергся атаке".
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил написать письмо президенту США Дональду Трампу в связи с атакой Украины на нефтепровод "Дружба", и тот якобы ответил, что зол.
  • Отдельно министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.

ВенгриянефтьРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ZN.UA: НАБУ провело обыски у офицеров СБУ, которые могли получить 4 млн за "сливы"
Украина предостерегла Беларусь от провокаций и посоветовала не приближаться к границам
обновленоВ ВР внесли законопроект, который может разрешить мужчинам до 22 лет выезд за границу
Россияне назвали Сийярто срок ремонта нефтепровода "Дружба" после последней атаки ВСУ
Украинки Лузан и Федорив завоевали золото чемпионата мира по гребле
Трампу уже "не хочется" присутствовать на встрече Путина и Зеленского
Все новости...
Венгрия
Орбан пожаловался Трампу на Украину из-за обстрела российского нефтепровода "Дружба"
Словакия и Венгрия пожаловались Еврокомиссии на удары по нефтепроводу "Дружба"
Сийярто снова жалуется, что нефтепровод "Дружба" не работает
Последние новости
23:37
Причины и последствия обезвоживания: эксперты объяснили, как восстановить водный баланс
23:34
Из правительства Нидерландов вслед за главой МИД уходят его однопартийцы
23:18
НКРЭКУ готовится поднять тарифы на электроэнергию с 1 сентября
22:59
Путин заявил, что РФ и США обсуждают сотрудничество в Арктике и на Аляске
22:42
В Нидерландах неожиданно уходит в отставку глава МИД
22:35
В США за скрытыми дверями морга нашли 20 тел: семьям выдавали урны не с прахом
22:34
Враг наиболее активен на Покровском и Лиманском направлениях – Генштаб
22:30
В Киеве полностью откроют движение по Подольскому мостовому переходу
22:13
WP: Из Пентагона уволили руководителя разведывательного управления
22:00
ZN.UA: НАБУ провело обыски у офицеров СБУ, которые могли получить 4 млн за "сливы"
Все новости...
Реклама:
Реклама: